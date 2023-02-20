Bakan Çavuşoğlu: ABD yönetimi F-16 talebimize güçlü destek veriyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

'Yaptırımların en kısa süre içerisinde kaldırılmasını bekliyoruz' diyen Çavuşoğlu, F-16 konusunda ABD yönetiminin talebe destek verdiğini belirtti.

Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Blinken 'Başkan Biden'ın mesajını getirdim ABD halkı sizi desteklemek üzere yanınızdadır' dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün deprem felaketinden etkilenen bölgede birlikte (Antony Blinken) incelemelerde bulunduk. Birçok ABD kurum ve kuruluşu depremden etkilenen bölgelerde yardım faaliyetlerini devam ettiriyor. Yardım kampanyalarında bulunuyorlar. Çok teşekkür ediyoruz hem ABD yönetimine hem de ABD halkına.

ABD ile geniş bir gündemimiz var. Antony ile bir ay önce Washington'da Stratejik Mekanizma Toplantısı'nı gerçekleştirmiştik. Bu mekanizmanın toplantısını senede iki defa yapmak konusunda hem fikiriz. İkinci toplantıyı bu yılın ikinci yarısında yapmak istiyoruz ve arkadaşlarımız hazırlıklarına devam ediyor. Burada ortak amacımız ilişkilerimizde var olan fırsatları çoğaltarak somut kazanımlara dönüştürmek. Aynı zamanda sorunları ve sınamaları etkin bir şekilde yönetmek istiyoruz. Stratejik Mekanizma'nın temel felsefesi de budur.

Ekonomi ve ticaret olumlu gündemimizin en önemli başlıklarından bir tanesi. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 32 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar hedefine ulaşmak için çalışıyoruz. Karşılıklı yatırımlar da artmaya devam ediyor.

Askeri ilişkilerimiz stratejik ortaklığımızın önemli boyutlarından biri. Ancak tek taraflı yaptırımlar nedeniyle savunma sanayiinde işbirliğinde zorluklarla karşılaşıyoruz. Artık bunların aşılması gerekiyor. Yaptırımların da en kısa sürede kaldırılmasını bekliyoruz.

F-16lara ilişkin son durumu ele aldık. ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Bu sürecin süratle tamamlanması iki tarafın da yararınadır. Kongrenin destekleyici bir rol üstlenmesini bekliyoruz.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD halkı burada sizi desteklemek üzere yanınızdadır. Dün ilk durağım olarak İncirlik Üssü'ne gittim, yanımda Sayın Çavuşoğlu vardı. Hatay'daki yıkımı gördüm, bunu tarif etmek çok zor. Yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor.

Başkan Biden, yardımda bulunulması için anında emir verdi. Yüzlerce yetkiliyi felakete müdahale etmesi için bölgeye gönderdik. 1000 ton miktarında bir barınma, mutfak malzemesi gönderdik. Türkiye, bu süreçte uzun bir dönemden geçecek.

Ortak güvenlik konularında her zaman yan yanayız. Karadeniz'deki koruma ve Ukrayna kıyılarının korunmasında Montrö çok önemli. ABD, Türkiye'nin uzun süredir NATO üyeliğini takdir etmekte. Türkiye ve ABD aynı zamanda uluslararası terörizm konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan ile ilişkileri çok önemli. Türkiye'nin NATO'nun içerisinde hava gücü çok önemli.

F-16 MÜZAKERELERİ

Bakan Çavuşoğlu: Yönetimin iradesi var, kongrede bazı senatörlerin yazdığı mektuplardan haberdarız. ABD yönetimi kararlı bir duruş sergilerse bunun aşılabileceğini düşünüyorum. İki ülkenin NATO üyeliğinin F-16 alımına şart koşulması doğru bir yaklaşım olmaz. Bizim elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım. F-35 konusunda biz programın ortağıydık. Türkiye süreçten çıkarıldı. Türkiye bu programda olmadığından dolayı ödediğimiz paranın geri ödenmesi gerekiyor. Ödediğimiz 1,4 milyar doların geri ödenmesini bekliyoruz.

Blinken: Türkiye ve ABD uzun zamandır ikili ilişkiler ve bölgesel konularda ortak çalışmaktadır. F-16 konusunda tarih veremiyorum ama hükümet olarak aynı fikirdeyiz. Bu çok önemli bir konu bizim için, NATO'nun ortak harekat kapasitesinin artırmak için. İsveç ve Finlandiya'nın en kısa sürede katılmasını diliyoruz

SURİYE'DE PKK-YPG VARLIĞI

Blinken: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Burada yakın işbirliğini sürdüreceğiz. Ancak an itibariyle odağımız insani yardım konusunda. Onlar da çok büyük bir felaketle karşı karşıya. Tek bir resmi sınır kapısı açıktı. Bu çok büyük bir talihsizlik. Şu anda Esad rejiminin iki sınır kapısından daha geçişe izin vereceğine dair bilgi var.

Bakan Çavuşoğlu: PKK-YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiası doğru değil. Terör örgütüyle iş birliği ölümcül bir hatadır. Dolayısıyla terörün her türlüsüne karşı birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Depremden etkilenen sivillere yardım bizim insanlık görevimiz.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Türkiye net bir tutum sergilemekte. Hiçbir savaş gemisinin boğazdan geçmesine izin vermedik. BM tarafından alınan kararlara uyuyoruz. Biz ABD ve AB yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmesine, baypas edilmesine izin vermeyeceğimizi söylüyoruz, izin de vermiyoruz. Savunma sanayiinde kullanılacak ürünlerin bizim tarafımızdan Rusya’ya ihraç edildiği de doğru değil.