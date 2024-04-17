Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı seçimden alnının akıyla çıktı

AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk TBMM grup toplantısını yaptı. Partisinin toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinden satır başları şöyle:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ramazan ayı ve bayramı huzur içinde idrak ettik. Milletimin, İslam aleminin geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Tüm kardeşlerimizden Allah razı oldun. Bayram boyunca 18 ayrı başkan ile görüşerek bayramlaştık ve Gazze başta olmak üzere meseleleri ele aldık.

31 Mart'ta demokrasi bayramı olan seçimleri gerçekleştirdik. Huzurla icra edilmesinden memnunum. Aldığımız tedbirler sayesinde seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Yurdumuzda vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgütün faşizan teşebbüsleri de amacına ulaşamadı. Seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayan. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen ülkemiz sandık sınavından başarı ile çıktı. Hep beraber olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. 31 Mart seçimlerinin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

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Burada en büyük takdiri yol ve dava arkadaşlarım takdir ediyor. Sandık günü fedakarlıkla çalıştı arkadaşlarımız. Teşkilat mensuplarımız ev ve esnaf buluşmaları ile sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak halkımızla birlikte oldu. Gece gündüz koşturan birimlerimize, gençlik, kadın kollarımıza, teşkilatlarımıza, adaylarımıza, temsilcilerimize, partimize güçlü destek veren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur ittifakı seçimlerden alnının akı ile çıkmıştır. Cumhur ittifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz, MHP'nin başkanı sayın Bahçeli ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

İttifakımız Türkiye bekasının teminatı olmayı sürdürecektir. Sandığın gücüne güç katan her seçim Türk milleti için kazanımdır. Ülkemiz tüm vesayet girişimlerini üstesinden bu anlayış ile hareket ettiği için gelebilmiştir. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma görmezden gelme hakkı yok. Sandığa giden tüm vatandaşlarımıza minnettarız.

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YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından mahalli idareler seçim maratonu tamamlanacaktır. YSK 7 yerde seçim yenilenmesine karar verdi. Buralarda vatandaşlar 2 Haziran'da bir kez daha sandığa gidecektir. Şimdiden bu seçimlere hazırlanacağız. 31 Mart kapsamlı değerlendirmeyi hak ediyor. İlk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür. 31 Mart seçimleri 20 yıldaki en düşük katılımlı seçim olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımadı. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oyunu etkilemiştir. Partimize teveccüh göstereni bize destek veren insanımızın sandığa gitmekten imtina eteiğini görüyoruz, nedenlerini analiz ediyoruz. 31 Mart seçimleri cumhur ittifakının üstünlüğü ile sonuçlandı. Toplam 539 belediyenin emanetini AK Parti'ye verdi. MHP de 8 il, 113 ilçe kazanmıştır. Cumhur ittifakı 756 belediyeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir. Türkiye'deki 1400 belediyenin yarıdan fazlası önümüzdeki 5 yıl Cumhur İttifakı tarafından yönetilecek.

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Hatay sürekli örselenen şehrimiz oldu. Hatay ile aramızı bozmak için çok uğraştılar, sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar. Hatay bu oyunlara karşı tavrını net şekilde ortaya koydu. Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye duyduğu güven için Hatay'a teşekkür ediyorum. Ana muhalefet partisinin Hatay'ın iradesini gasp etmek girişimi son ana kadar devam etti. Ölülere oy kullanıldı gibi akla ziyan yalanlar söylendi. YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koydu. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hatay'a teşekkür edeceğiz. Bize güvenen diğer şehirlerimize layık olmak için her zamankinden fazla çalışacağız. AK Parti olarak 21 yıllık iktidarımızda eser üretirken hizmet götürürken seçim sonuçlarını önümüze almadık.

Depremden etkilenen şehirlerin ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasında olacaktır. Bölgedeki çalışmaları yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizin kaynaklarının terör örgütlerine, reklam ajanslarına değil orada yaşayan insanlarımıza harcanması için her şeyi yapacağız.

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Seçim sonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Birileri kendilerince yerel iktidar merkezi iktidar diye ikili yapı ihtisas etmeye çalışıyor. DEM'e diyet borcu ödemek değil se hayalden ibarettir bu. Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Kabinemiz görevinin başındadır. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum. Demokrasi öncelikle halkın iradesini kabullenmek milletin tercihi ile zıtlaşmamak demektir. Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek analizler kasmak bize yakışmaz. Milletin verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamamız gerekiyor. Komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak aziz milletimize karşı görevimizdir. Milletimiz bizden kapsamlı, samimi biz özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir, biz de bu tablonun farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz.

Daha da güçlenip kuvvet toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimize, ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Bizim lügatimizde böbürlenme, milletle arasına duvarlar koyma asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, unvan dağıtmak için yapmıyoruz. Oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcu. Üstü açılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebemizi neticelendireceğiz. Sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunduran vatandaşların mesajını en iyi şekilde okuyacağız. Partimizin geleneklerine, davamızın prensiplerine uygun şekilde yöneteceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz.

Biz partilerden bir parti değiliz, biz bu günlere bir anda gelmedik. Bu partinin temelinde yüzlerce, binlerce fedakarın, cefakarın alın teri, emeği var. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik biz. Bu noktaya düşe kalka geldik. Zulümlere maruz kaldık, işkencelerden geçtik, hapislerde yattık. Haksızlığa, zorbalığa uğradık ancak umudumuzu yitirmedik. Asla yılgınlığa kapılmadık. İman varsa imkan vardır dedik, her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk.

Şimdi bakıyorum AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çizip teşkilatlarımızın moralini bozmaya dönük kampanya yürütüyor. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamış. Bu hareketin kökleri çok değinde hareket olduğunu kavrayamamış. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. Bu ülkenin en dinamik partisiyiz, üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz. Kimse farklı hevesler peşinde koşmasın, biz buradayız. En güçlü halimizle ayaktayız. Bu seçim sonuçlarını fırsat bilerek AK Parti'yi yıpratmaya kalkışanları da gayet iyi biliyoruz. Eleştiri tamam ama AK Parti'yi eleştiri ya da özeleştiri maskesi altında hırpalamaya kalkışanlara asla müsaade etmeyiz.

AK Parti'ye ayar vermeye kalkışanlara rıza göstermeyiz. Partimizin ilgili kurulları her türlü detayı inceliyor. Şahsi ikbal devşirme emelleri olanlara ekmek çıkmaz. Bakanlarımız, teşkilatlarımız olarak halkın içine gireceğiz, milletimize hizmeti sürdüreceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın biz işimize bakacağız. Menzile kilitlenmiş ok misali hedeflerimize odaklanacağız. Bu harekette şımarıklık olmaz. Milletin değerlerinden kopma asla olmaz. Aynı zamanda bu harekette yeise yer yoktur. Bu harekette umutsuzluğa yer yoktur. Bu hareket korkakların omuzlayacağı bir hareket değildir. Muhasebemizi yapar nedere kalmıştık der ve yolumuza revan oluruz.