Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şehitlerimizi minnetle anıyorum. Bu toprakların evladı kardeşim Zeki Ergezen’i de rahmetle yad ediyorum. Ecdadın konakladığı zamanı doğru okuduğu Ahlat iman ve medeniyet köprüsüdür. Anadolu’daki tarihimizde pergelin sabit noktası olmuş iftihar duyduğumuz şehirdir. Bin yıldır bu topraklarda tüten ocak milletimizin ocağıdır. Ahlat Malazgirt’le birlikte fetih ve medeniyet rüzgarı estirmiştir.

Ahlat başkentler doğuran şehirler anası bir şehirdir. 8 bin 200 ecdat mezarı ile kim olduğumuzu hatırlatır. Ahlat’ı kökleri ile buluşturmak yeniden cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Ahlat küllerinden yeniden doğdu. Gençlerimiz buraya geliyor kökleri ile tanışıyor. Kabine toplantısı ve açılış töreni ile verdiğimiz önemi gösteriyoruz.

'SENARYOLARI YIRTIP ATARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Bin yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın çimentosu, kalesi ve sigortası oldu. Yıkılmaz gök kubbesi oldu. Bin yıldır bu kardeşlik hukukunun bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi. Bizi bölmeye çalıştılar. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya çalıştılar. Kalleş oyunlarla kardeşliğimizi dinamitlemek, bizi kolay lokma haline getirmek istediler. Aziz milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak her zaman birbirimize daha sıkı kenetlendik. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yola devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Anadolu bizim öz yurdumuzdur. Milletimizin ebedi kardeşliğini bozmaya çalışanlar ne yaptılarsa başaramadılar.

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Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Çerkez... Bu topraklar üzerinde hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.