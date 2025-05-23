Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir felaket! Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,48'e gerilemiş durumda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen, Uluslararası Aile Forumu'nda yaptığı konuşmada, katılımcıları kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tüm dost ülke temsilcilerine, akademisyenlere, sivil toplum mensuplarına ve tüm katılımcılara "Hoş geldiniz, ülkemize sefalar getirdiniz." diyen Erdoğan, bir dünya şehri olan İstanbul'da katılımcıları misafir etmek ve böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, forum vesilesiyle tüm misafirlerin, İstanbul'un güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini de görme imkanı bulacaklarına inandığını ifade ederek, ülkelerine bir ömür boyu unutulmayacak eşsiz hatıralar ve dostluklarla dönmelerini temenni etti.

İstanbul'da, medeniyetin kalbinde, insanlığın geleceği adına hayati bir konuyu ele almak üzere bir araya geldiklerini aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Aile Forumu'nun ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yurt dışı ve yurt içinden gelen, foruma katkı sunan tüm misafirlerimize, uzmanlarımıza, kendi alanında seçkin isimlerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çalışma arkadaşlarını aileye sahip çıktıkları ve bu kurumun güçlendirilmesine yönelik anlamlı programa öncülük ettikleri için özellikle tebrik etti.

Yirmi altı ülkeden aileden sorumlu bakanların iştirak ettiği forumun, devlet olarak aile müessesesine verdikleri önemin en somut işareti olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "İnşallah forum kapsamında farklı başlıklarda sunulacak tebliğler, başta devlet adamları olmak üzere uluslararası aktörlere yol gösterecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. Burada hepimizin bildiği şu gerçeğin özellikle de altını evvelemirde çizmek isterim. Aile, insanlık tarihinin ve insanlığın en önemli müesseselerinden biridir, aile en mukaddes varlığımız olma yanında toplumun da temel yapı taşıdır. Aile, yeri doldurulamayacak, yerine başka hiçbir kurum, ilişki veya bağ konulamayacak derecede mühimdir, değerlidir, kutsaldır." ifadelerini kullandı.

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"AİLE, KADINI KORUYAN, ÇOCUĞU BÜYÜTEN, SOSYALLEŞTİREN, İNSANI YAŞATAN BİR YAPIDIR"

"İlk insan Hazreti Adem babamız ve Hazreti Havva validemizden beri aile müessesesi vardır, hep ola gelmiştir." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"On binlerce yıldır insanlar aile ortamında dünyaya gözlerini açmış, hayatı ilk orada öğrenmiş, ömürlerini bu şekilde idame ettirmiştir. Kadın ve erkekten oluşan aile müessesesi, insan neslinin devamı içinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Dolayısıyla aile, toplumu hem ayakta hem de bir arada huzur, güven, dayanışma ve kardeşlik içinde tutan bir çimentodur. Aile, huzur bulduğumuz, güven bulduğumuz ve kendimizi bulduğumuz en korunaklı limanımızdır. Aile, fertleri bir arada tuttuğu kadar istikbalimizin teminatı olan çocukların da doğduğu, büyüdüğü, ilk eğitimlerini aldığı müşfik bir yuvadır. Tüm bunlarla birlikte aile, kadını koruyan, çocuğu büyüten, sosyalleştiren, insanı yaşatan bir yapıdır. Bakınız, tarih bize şu hakikati defalarca göstermiştir, modernleşmeyi, ailesizleşme ve yalnızlaşma gibi iki kavram üzerine bina eden anlayışın bireye de topluma da huzur vermesi mümkün değildir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Birileri ısrarla kabul etmek istemese de ailesinden koparılmış, millet bağı zayıflamış bireyin özgür ve özgün olmasına imkan yoktur. Özgürlük ambalajıyla sunulan aslında esaret ve kölelik düzenidir. Bugün insanlık kendi varlığının en temel hakikatleriyle sınanıyor. Adına özgürlük denilen bu kuşatma kadını da çocuğu da insan onurunu da tehdit ediyor. Bunun en çarpıcı örneği ise hiç şüphesiz cinsiyetsizleştirme projesidir.

"BİR FAŞİZME DÖNÜŞTÜ"

Bugün insanlık kendi varlığının en temel hakikatleriyle sınanıyor. İnsan fıtratı küresel ölçekte organize bir kuşatma altındadır. Adına özgürlük denilen ancak özünde insanın yaratılışına karşı bir inkar hareketi olan bu ideolojik kuşatma sadece aileyi değil, kadını da, çocuğu da, insan onurunu da tehdit ediyor. LGBT denilen sapkınlığın çeşitli sebeplerle bunun önünü açan ülkelerde ne derece vahim boyutlara ulaştığını ibretle takip ediyoruz. Tercihlere saygı denilerek meşrulaştırılan bu sapkınlık, bugün farklı hiçbir sese, görüşe tahammülü olmayan bir zorbalığa, kelimenin tam manasıyla bir faşizme dönüşmüştür.

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LGBT belasını eleştirdiği için bilim insanları, sanatçılar, siyasetçiler linç edilmekte adeta yaşayan ölüye dönüştürülmektedir. Bu istismarı kesinlikle seyredemeyiz. Bunlar insanlık, kadın, çocuk düşmanıdır. LGBT sapkınlığına karşı mücadele, aynı zamanda özgürlük mücadelesi, haysiyet ve insanlığın istikbalini kurtarma mücadelesidir.

"BU BİR FELAKET"

Hiçbir zorbalığa eyvallah demeyeceğiz. Cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Normalleştirilmesine göz yummayacağız. Kürtaj yine aynı çevreler tarafından meşrulaştırıldı. Demografik dengemiz altüst oldu. TÜİK'in açıkladığı veriler, ülkemizin karşı karşıya olduğu tehlikeyi ortaya koyuyor. Doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket. Bu kritik eşik olan 2.1'in çok altında seviyedir. Biz bunu söyleyince hemen birileri ekonomi diyor.

2025 senesini aile yılı ilan ettik. 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde vaadimiz olan Aile ve Gençlik Fonu'nu devreye soktuk. 114 bin kardeşimiz müracaat etti. Hak kazanan çiftlerimizin sayısı 41 bine ulaştı.

Doğum yardımı ödemelerini 28 Mayıs'ta yapacağız. 28 Mayıs'ta doğum yardımı ödemelerini toplu olarak yapacağız. 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.

"AİLE VE NÜFUS 10 YILI"

Aile ve nüfus bir yıla sığdırılacak kadar dar bir gündem değildir. Aileyi ve insan fıtratını koruyan kalıcı politikalar geliştirmek zorundayız. 2026-2035'i aile ve nüfus 10 yılı ilan ediyoruz.

26 ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.