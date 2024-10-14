Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı

Kabine’nin ana gündem maddesi şiddet olayları olacak. Sosyal medyadaki kadın karşıtı, ırkçı ve şiddet içerikli gruplar da gündeme gelecek.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile danışmanlığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Türkiye’nin risk haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalarını paylaşacak.

- Toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için atılması gereken adımlar, yeni infaz yasası ile ilgili çalışmalardaki son durum ve 9’uncu yargı paketinde gelinen nokta Kabine üyeleriyle değerlendirilecek.

GAZZE SOYKIRIMI VE LÜBNAN

- Kabine’nin diğer gündem maddesi ise İsrail’in bir yıldır uyguladığı soykırım ve işgal politikaları olacak. Filistin ve Lübnan’a yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail’in durdurulması, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için izlenmesi gereken yollar masaya yatırılacak.

- Toplantıda, Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da Kabine’nin önemli başlıkları arasında olacak.

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HİLELİ GIDA GÜNDEMDE

- Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemiş, ürünlerinde sahtekârlık yapan firmaları ifşa etmişti. Kabine’de tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.

DEPREM KONUTLARI

- Deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri ve gelinen son durum da gündeme gelecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor.