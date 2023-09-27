GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü'nü kutladı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın Anım Günü'nü kutladı

27.09.2023 - 15:20 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü'nü kutladı

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır!

GÜNCEL HABERLER

Bakan Ersoy, Suudi Arabistan’da "Turizmin Gücü: Köprüler Kurmak" paneline katıldı

Bakan Ersoy, Suudi Arabistan’da "Turizmin Gücü: Köprüler Kurmak" paneline katıldı

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Lütfi Elvan oldu

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Lütfi Elvan oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP ilçe başkanına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP ilçe başkanına tepki