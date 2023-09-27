Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü'nü kutladı

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır!