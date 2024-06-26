Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet ile ittifak olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti'ye gönül veren tüm parti mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. Grup toplantısının ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında geçen hafta idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlarımızın ibadetlerinin de Allah katında kabul olmasını diliyorum. Her ne kadar Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler nedeniyle biraz buruk geçirsek de Kurban Bayramı'nın sevincini dostlarıyla ailesiyle paylaşarak bu mübarek günleri idrak eden kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum.

İSRAİL BOMBA YAĞDIRMAYA DEVAM ETTİ

İsrail daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kan dökmeye, çocukların üzerine bomba yağdırmaya devam etti. İnsanlık dışı saldırılar nedeniyle, çadırlarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu. İsrail barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyorum. Derisi sırtına yapışan Gazze'li çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır. Ecdadımız tarih boyunca Filistin'e nasıl sahip çıktıysa, Türkiye Cumhuriyeti nasıl sahip çıktıysa biz de aynı ruh, kararlılık ve cesaretle sahip çıkacağız. Birileri Avrupa'da farklı konuşabilir, batılı ağababalarından aferin almak için Filistin direnişine çamur atma peşinde koşabilir ama biz hakkı savunacak, masumların yanında katillerin karşısında duracağız. Kimse bizden Siyonist şebekeye boyun eğmemizi beklemesin.

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TÜRKİYE, LÜBNAN'IN YANINDA

Gazze’yi yakıp yıkan İsrail’in şimdi de gözünü Lübnan’a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin perde arkasında İsrail’i desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlük, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu’nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara önce İslam alemi ve Orta Doğu ülkeleri tepki göstermelidir. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan’la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.

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YATIRIM DÜŞMANLIĞI YAPAN ÇAPSIZLARA KULAK ASMAYACAĞIZ

'Millet yol mu yiyecek?' diyen yatırım düşmanlığı yapan çapsızlara kulak asmayacağız. Kazaların önünü maalesef tamamen kesemiyoruz. Kurban Bayramı'nda meydana gelen 7 bin 216 kazada 72 insanımız hayatını kaybederken 13 bin 474 kişi de yaralandı.

BUNUN ADI NEBBAŞLIKTIR

Diyarbakır Mardin arasında çıkan anız yangını hepimizin yüreğini yakmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları yangına müdahale noktasında gereken neyse yapılmıştr. Yangının çıkış nedenleri ortaya konacaktır. Bir felaket üzerinde tepinenleri Allah'a havale ediyoruz. Bir avuç kefen hırsızı selden kütük kapma yarışına giriyor. Bunun adı siyasi nebbaşlıktır. Milletin, acısını istismar etmektir. Mardin'deki taziye evinde DEM Partili vekillerin sergilediği kepazelik bunların nasıl birisi olduğunu ortaya koymuştur.

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MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ BOZAMAYACAKLAR

Portekiz maçı sonrası bu zihniyet mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir. Milletimizin birliğini bozamayacaklar. AK Parti olarak Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık bırakmayacağız. Millilerimizin bu akşam inşallah tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. Aslanlarımıza Çekya maçında başarılar diliyorum Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum. İnşallah bu akşam 85 milyon tek yürek olarak dualarımızla A Milli Futbol Takımımızın yanında olacağız.

SİYASETİMİZ İNSAN ODAKLI

AK Parti asla ve asla gerilim siyaseti gütmedi. Eserlerimizde hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Biz hizmet üretirken vatandaşımızın kökenine yaşam tarzına bakmadık. Bizim siyasetimiz insan odaklı siyasettir. Gerilim siyasetiyle ayrıştırmaya değil bütünleştirmeye milletimizden ilgi gördük

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İKTİDAR-ANA MUHALEFET İTTİFAKI OLMAZ

Bizim normalleşme yapamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir. Dilini, söylemini düzeltecek olan muhalefettir. İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma olur, normalleşme olur, yumuşama olur ama siyasi ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz. Biz ülkemize milletimize ve devletimizin güvenliğine dair konularda ortak bakış açısını yakalamaya çalışıyoruz. Sivil anayasa ve dış politika gibi konularda iç cepheyi sağlamlaştırma gayretindeyiz.

SUÇ ORTAĞI ARAYANLAR KENDİSİNİ FAZLA YORMASIN

İadeiziyaretimizin üzerinden 2 gün bile geçmeden yapılan çiğlikleri herkes takibe diyor. Karşımızdakilerin ciddi bir hazım problemi yaşadıkları anlaşılıyor. Biz 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. Bu 22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü nezaket görmedik bundan dolayı hiçbir şey kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini artık bıraksın istiyoruz. Diyaloğa şans tanıma arzumuz Cumhur İttifakı'na yönelik hadsizlikleri kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Edepli olmamız edepsizliği göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklamayamadıkları para kulelerine baksınlar. Sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar.

KİMSEYİ BAŞARI HİKAYEMİZE ORTAK ETMEYİZ

Muhalefetten yapıcı davranmalarını bekliyoruz. Diyalog süreci parti içi iktidar kavgasına kurban edilmemelidir. Biz rahatız. Eleştiri sınırlarını aşan yakışıksız ifadeleri sineye çekmeyiz. Birilerinin ortaklık arayışı AK Parti'nin 22 yıllık hizmet mirasından pay kapmaksa kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz.

FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz. Gerek Sayın Bahçeli gerekse şahsım saldırıların arkasındaki aklı gayet net şekilde görüyoruz. Bunların meselesi Türkiye'nin güvencesi Cumhur İttifakı'dır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Milletimizin selameti için ayakta kalacaktır.

CUMHUR İTTİFAKI SAPASAĞLAM AYAKTADIR

Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasının teminatı olmuştur. Yol arkadaşımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı her ne kadar farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinden teşekkül etmiş olsa bile Türkiye adına birdir tek yürektir tek ruh tek vücuttur. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı ittifakın birliğine yapılmıştır. Bu saldırılara eyvallah demeyiz. Oynanan oyunun farkındayız. İtibar suikastleriyle bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz. Gerek Sayın Bahçeli gerek şahsın yapılan saldırıları ve karanlık odaları net biçimde görüyoruz. Bunların meselesi MHP'den ziyade Türkiye'nin güvencesi olan Cumhur İttifakı'dır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Milletimizin selameti için ayakta kalacaktır.