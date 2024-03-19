Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bayram tatili 9 gün oldu

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Bugün Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz operasyonda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem bölgesinde teslim ettiğimiz afet konutu sayısı 76 bini aştı. 14 km'lik Arnavutköy - İstanbul havalimanı yeni metro hattının açılış törenine katıldık. İstanbul'un trafik çilesinin biraz daha azalacağının kanaatindeyim. Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. 62 kalem eser hizmet ve projeyi açtık.

"ŞOFÖR ESNAFIMIZLA ÖZEL BİR YOL ARKADAŞLIĞIMIZ VAR"

Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Şoför esnaflarımızla bizim özel bir dostluğumuz, yol arkadaşlığımız vardır. Sizlerle farklı vesilelerle bir araya geldik dertleştik. Hangi görevde olursak olalım sizlerin kanaatlerini almaya önem gösterdik. Her zaman sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Şoför esnafı kardeşlerimin yaptıkları iş icabı milletimizin aynasıdır. Sizlerin bu şehre yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz.

Haberin Devamı

"ŞOFÖR ESNAFININ NEFRET OBJESİ OLMASI KABUL EDİLEMEZ"

Her biriniz yılın 365 günü günün 24 saati faal olan mesuliyeti gerçekten ağır bir mesleği icra ediyorsunuz. Daima sizlerle yol yürümüş bir kardeşiniz olarak her gün nasıl bir mücadelenin içinde olduğunuzu çok iyi biliyorum. Daha sonra şoförlerimizi hedef alan sözlü ve fiili saldırı haberi medyaya yansıdı. Dün Keçiören'de taksi durağına yapılan saldırı da benzer bir örnektir. Bazı münferit örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşlerimin itham edildiğini üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez bir durumdur.

Şoför esnafı kardeşlerime yönelik haksız ithamların yapılması vahimdir. Milletin yetki verdiklerinin görevi suçu başkalarına yıkmak değil sorunu tespit edip çözüm üretmektir. Trafik sürekli sıkışıyorsa burada şoför kardeşlerim suçlu değil mağdur konumundadır.

Özellikle artan trafik keşmekeşinden şoför esnafı kardeşim herkesten çok daha fazla etkileniyor. Görevi trafiği hafifletmek olanların kendi beceriksizliklerinin vebalini şoförlerimize yüklemesi işgüzarlıktır. Enerjimizi ve kapasitemizi bahane aramak için değil sorunları çözmek için kullandık. Gece gündüz çalışarak ülkemizi ulaştırma alanında dünyada parmak gösterilen yere taşıdık.

Haberin Devamı

"PLAKA MÜLKİYET SORUNU İLE İLGİLİ MAĞDURİYETİ GİDERECEĞİZ"

Ulaştırma alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Sizler gerek şehir içinde gerekse şehirler arası seyahatlerinizde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi gayet iyi biliyorsunuz. Aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Dolmuş ve münibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunuyla ilgili mağduriyetleri gidereceğiz. Şehir içinde faaliyet gösteren halk otobüsü esnafımızın haklarını da korumaya alacağız. Ulaştırma ve Çevre Bakanlığımız gerekli hazırlıkları yaptı.

Ulaştırma projelerini devam ettirmek yerine üzerine hafriyat dökenleri siyaset arşivinin tozlu raflarına havale edeceğinizden şüphe duymuyorum. Biz büyükşehirde Turgut Altınok kardeşim ve ilçelerdeki adaylarımızla eser ve hizmet siyaseti yolunda emin adımlarla sürdüreceğiz. Başta İstanbul olmak üzere Ankaramızı bir başkente yakışır şekilde hal almasını inşallah sağlayacağız.

Haberin Devamı

KAMU ÇALIŞANLARINA 9 GÜN BAYRAM TATİLİ

Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak ramazan bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri vakit verdik.