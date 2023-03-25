CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 8 aylÄ±k Lina bebeÄŸi sevdi, oyuncak hediye etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°lim Yayma VakfÄ±'nÄ±n 52. Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±. AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ndeki toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne gitmek iÃ§in buradan ayrÄ±lan ErdoÄŸan, BeÅŸiktaÅŸ Levent'teki Barbaros Hayrettin PaÅŸa Camii'nde incelemelerde bulundu. Tarabya minibÃ¼s duraÄŸÄ±na da uÄŸrayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, burada minibÃ¼sÃ§Ã¼lerle bir sÃ¼re sohbet etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tarabya'da 8 aylÄ±k Lina Ã‡akÄ±cÄ± isimli bebeÄŸi de arabanÄ±n iÃ§inde sevdi ve ailesiyle sohbet etti. BebeÄŸin babasÄ± HÃ¼seyin Ã‡akÄ±cÄ± da, "Ä°lk Ã§ocuÄŸun mu diye sordu, durup aldÄ±, sevdi.Â Ona ufak bir hediye verdi. Allah baÅŸÄ±mÄ±zdan eksik etmesin CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±" dedi.