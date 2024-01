Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ilin belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aziz milletim, sevgili İstanbullular, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Aday açıklama toplantımızı teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum, aşkınız için, sevdanız için, salonlara sığmayan şu muhabbetiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz günlerde vefat eden Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal ile birlikte ebediyete uğurladığımız dava ve yol arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Rabbim ülkesinin, insanlığın huzuru selameti ve saadeti için çalışan vefakar insanların hepsinden ayrı ayrı razı olsun diyorum. Gazilerimize Mevla'dan sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın her birini aynı şekilde buradan rahmetle anıyorum.

Haberin Devamı

Bu toplantımızı 7 Ekim’den bu yana İsrail vahşetine maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin acıları ile yüreklerimizin dağlandığı hüzünlü bir dönemde gerçekleştiriyoruz. İsrail’in alçakça, barbarca saldırıları sonucunda şehit düşen çoğu çocuk ve kadın 23 bin Filistinli kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz de bu süreçte dünyadaki vicdan sahibi diğer tüm ülkelerle beraber zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz.

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA DİMDİK DURACAĞIZ

İçimizdeki İsrail muhipleri rahatsız olsa da birileri istiyor diye biz kardeşlerimize mazlum ve mağdurlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Dün nasıl Bosna’daki kardeşlerimizin yanında yer aldıysak, bugün de Suriye ile Irak ile Kudüs’te ne işiniz var diyenlere aldırmadan tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız. Yeni yıla Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek, İsrail’e lanet yürüyüşü ile karşılayan, 250 bin kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM

Aziz kardeşlerim bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 25 il belediye başkan adayımızı açıklamak üzere bir aradayız. Mahalli seçim sürecinin ilk tanıtım toplantısında milletimizin huzuruna çıkardığımız adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Elbette her husus gibi bu konuda da eksiğimiz, fazlamız olabilir, ama ülkemiz şehirlerimiz ve partimiz için en hayırlısını istediğimizden bu doğrultuda samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin.

TÜRKİYE'DE BİR ÇIĞIR AÇTIK

Bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz. 1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini hayata geçirmiş bir kadroyuz. Biz milletimize rüştümüzü önce yerel yönetimlerde ispat ettik. Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. 94 ruhu denen belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de yepyeni bir çığır açtık.

Haberin Devamı

TÜM TÜRKİYE'DE TEMİZLİK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Yerel yönetimlerde referans haline geldik. Ülke yönetimine talim olduk, şehirlerimizin makus tarihlerini nasıl tersine çevirdiysek ülkemizin kalkınma ve demokrasi eksiklerini tamamlamak için harekete geçtik. Ey İstanbul, İstanbul çöp, çukur, çamur ile tanımlanmıyor muydu? Çöpten, çamurdan çukurdan İstanbul’umuzu nasıl temizlediysek tüm Türkiye’de bu temizlik için yola çıktık. Gençler, şu anda karşımda bir slogan var. Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti. Türkiye yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız. Partimizin kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiğimiz 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletimizin teveccühü ile hamd olsun iktidara geldik. Her anı eser ve hizmet siyaseti ile dol dolu geçen 21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Cumhur İttifakı ile Meclis’te çoğunluğu elde ederek milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. Amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır.

Haberin Devamı

ADAYLARIMIZI TESPİT EDERKEN EHİL İSİMLERDEN OLUŞMASINA DİKKAT ETTİK

Hatta muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmelerinin faturasını da milletimizi mağdur etmemek adına yeri geldiğinde biz ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Öyle ise bunun için adaylarımızı tespit ederken şehirlerinin yanında olacak ehil isimlerden oluşmasına bilhassa dikkat ettik. Aynı şekilde AK Parti’nin hizmet belediyeciliğindeki uzak şekilde yıllardır adeta eziyet çeken il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza çağrımız var. Gençler, fazla zamanımız yok. 31 Mart’a kadar durmak yok, yola devam diyoruz.

HİÇBİR İNSANIMIZIN BECERİKSİZLİĞE TIPIŞ TIPIŞ OY VERME MECBURİYETİ YOKTUR

Muhalefetin ideolojik dayatmaları ve korku siyaseti sebebiyle hak ettikleri hizmetten mahrum kalan vatandaşlarımıza mecbur değilsin, şehrin seninle değişsin diyoruz. Nerede yaşarsa yaşasın hiç kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. Bu anlayışla kendini değil kentini düşünen laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran, kendi bireysel amaçlarının değil, şehrinin ve orada yaşayanların gündemi ile yatıp kalkacak belediye başkan adayları ile milletin karşısına çıkıyoruz. 15 Ocak Pazartesi günü hem diğer adaylarımızı tanıtacağımız hem seçim beyannamemizi açıklayacağımız büyük bir tören yapacağız. Bu törenimizle birlikte artık adaylarımızla, teşkilatımızla, üyelerimizle gece gündüz sahada olacağız. Allah’ın yardımı milletimizin desteği ile Türkiye 30 büyükşehir ve 519 ilçesi 51 ili ve 403 ilçesi, 390 beldesi ile belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Yine yaklaşık 50 bin 500 mahalle ve köy muhtarımız da bu seçimde belirlenecektir.

BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE MİLLETE KÜSME OLMAZ

Darbelerin ve vesayetin baskısından uzak tamamen hür iradesi ile şehrinin, belediye başkanlarının, il genel meclis üyelerini, mahalle ve köy muhtarlarını kısaca mahalli idarelerini belirleyecek vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üzerinde yeri vardır.

Bizim siyasi kültürümüzde millete küsme olmaz, oy renginden dolayı millete hakaret etme asla ve asla söz konusu olmaz. Biz vatandaşlara tercihlerini, eser ve hizmet siyasetinden yana kullanma tavsiyesinde bulunmakla mükellefiz.

SEÇİM ÖNCESİ ZİHİNLER BULANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Seçimlerin ve seçilecek adayların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim Türkiye şehirlerini 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanlarını belirlemek için seçime hazırlanırken eski Türkiye’de kaldığını umut ettiğimiz kimi senaryolar yeniden tedavüle sürülmeye başlandı. Her biri 28 Şubat sürecinde provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Ülkemizin medeniyet mirası ile milletimizin canından aziz bildiği mukaddes değerleri doğrudan hedef alıyor. Bunlar ülkemizin vatandaşıdırlar. Ceplerinde devletimizin verdiği nüfus cüzdanı vardır ama kendi milletlerine bir turist kadar yabancıdırlar.

MEMLEKET DÜŞMANLARININ EN KULLANIŞLI APARATI

Bakınız, yıllar boyunca vesayetçiler, darbelere giden yolları bunların bilgisizlikleri ve eylemleri ile döşedi. Yabancı ülkeler emellerine ulaşmak için bunları piyon olarak kullandı, terör örgütleri kedinin fare ile oynadığı gibi oynadığı bu kişileri kimi zaman gönüllü avukatlıklarını kimi zaman figüranlıklarını yaptılar. Çok partili demokrasiye geçtiğimiz günden beri bunlar millet ve memleket düşmanlarının en kullanışlı aparatı olmuşlardır. Bunlar asla düşünmezler, kendilerini geliştirmezler. Yaşananlardan ders çıkarma gibi bir alışkanlıkları yoktur. Ortaya atılan her yalana atlamak, saldırganlığa kadar varacak şekilde yaymak bunların ruhunda vardır.

GAFLET ÇUKURUNDA BOĞULUYORLAR

Yıllarca ön yargılarını gerçek zannettiler, yıllarca sahte korkularının esiri oldular, bugün de kelime-i tevhidi bilemeyecek kadar nefret, gaflet çukurunda boğuluyorlar. Kardeşlerim, İstanbul belediye başkanlığı adaylığımızdan itibaren siyasi hayatımızın her safhasında biz bunlarla karşılaştık, bunlarla mücadele ettik. Bu kibirli cehaletin nerelere varabileceğini 28 Şubat döneminde iktidarımızın ilk yıllarındaki hadisede hep birlikte gördük. Samimi bir üzüntü ile ifade ettirmek isterim ki bu kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı da maalesef hep CHP oldu. Her ne kadar oy oranları düşük de olsa kimi başka partilerin de bu sinsi oyunda rol almaları için adeta can attığını görüyoruz. Her şey değişiyor ama CHP ve şürekasının başrolünü kimseye bırakmadığı toplum ve siyaset mühendisliği senaryoları aynı kalıyor.

KİRLİ SENARYOLARDA ROL ALMA GAYRETLİĞİNİN İŞARETİ

Yine hayat tarzı köken, mezhep, inançlar ve semboller üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal her zamanki gibi yine istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak, hassasiyet emaresi asla değildir. Tam tersine olur olmaz bahanelerle yalan yanlış söylemlerle bu yönde yapılan çıkışlar siyasi tükenmişliğin, kirli senaryolarda rol alma gayretliğinin işaretidir. Türkiye bu tuzağa düşmeyecek kadar demokrasiyi geliştirmiş, bölgesi ve dünyası ile bütünleşmiş bir ülkedir.

RİYAD'DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ

Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını milletimizin istiklaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad’dan size ekmek çıkmaz. T-shirtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin.

CHP SİYASETEN İFLAS ETMİŞ DURUMDA

Terör örgütleri ile milletimizle, devletimizle meselesi olan marjinal kesimin bize yönelik husumetlerini anlayabiliyoruz. Bunların hepsi varoluşlarının gereğini yapıyorlar. Bizi üzen ülkemizin ikinci siyasi parti hüviyetine sahip CHP’nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar, ne proje namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar.

ÖZGÜR EFENDİYİ DE ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ

Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi, gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz.

NEREDE BİR DEMOKRASİ DÜŞMANI VARSA SELAM ÇAKIYOR

Özgür Efendi nerede bir çapulcu varsa nerede bir terörist varsa nerede bir demokrasi düşmanı varsa ya selam çakıyor ya gidip sırtını sıvazlıyor. Bölücülere her fırsatta boncuk dağıtarak CHP genel başkanlığına hangi şartlarla oturtulduğunun unutturulabileceğini sanıyor. Bu millet ferasetini hafife alan herkese ne yaptıysa Özgür efendiye de aynısını yapacaktır. Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleşmesini tercih ederiz. Aksi taktirde milletimiz onu daha niceleri gibi siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırarak bunu yapacaktı. Daha Bismillah demeden anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta cezaevinden Meclis’e tünel kazarak kurtarmanın derdine düşüyor .Özgür efendi partisine hakim olmak, geldiği koltuğun hakkını vermek yerine bize sataşarak, hedef alarak prim kazanmaya çalışıyor. Boynunda diyet borcu ile siyaset yapılmaz. Çünkü siyaset her kişinin değil er kişinin karıdır. Siyasi ehliyetini almak istiyorsa bizimle uğraşmak yerine gitsin önce vasilerinden, efendilerinden, ağababalarından kurtulsun. Sonra kendisi ile özgür bir siyasetçi olarak muhattap olmayı düşünecek arkadaşlarım var. Bunu siyasetin bir latifesi olarak söylüyoruz. Genel başkanından belediye başkanına kadar olup bitenler CHP seçmenini ilgilendirir.

ŞEHİRLERİMİZİ KALBİMİZLE OKUYACAĞIZ

Şehirlerimizi okuyacağız, dilimizle, aklımızla ve kalbimizle okuyacağız. Büyükşehirlerimizle, illerimizle, ilçelerimizle, beldelerimizle oralarda yaşayan insanlarımıza getireceğimiz her bir hizmeti ibadet şevki ile hayata geçireceğiz. İstanbul’u ile, Ankara’sı ile İzmir’i ile Muğla’sı ile Aydın’ı ile Adana’sı ile, Mersin’i ile, Eskişehir’i ile, Tekirdağ’ı ile büyükşehirlerimizin tamamını gerçek belediyecilik katarına davet etmek istiyoruz. Diğer 51 ilimizde de AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak belediyelerin hizmet çatısını daha yukarıya doğru çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah 81 vilayetimizin her biri gibi Fatih’in emaneti olan güzel İstanbul’umuzu muradına kavuşturacak büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul’a hizmet eder hale getireceğiz.

İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK

İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul’u 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkaracağız. 5 senede şunu gördük yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen sürekli ilgilenilmesi, sorumlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. İstanbul’a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksınız, sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız diğer türlü geriye gitme, çökme kaçınılmazdır. İstanbul’un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz.

SİYASETİ DİNAMİK HALE GETİREN REKABETTİR

Hepimizin bildiği gibi siyaseti dinamik hale getiren ana unsur rekabettir. Rekabet olmadan yarış olmadan, siyasetin tadı tuzu olmaz. Ayrıca kadrolarda bir yenilenme, tazelenme de yaşanmaz. Biz siyaseti hayırda ve hizmette bir yarış olarak gördük. Hangi konumda bulunsak bulunalım birer AK Parti neferi olarak hepimizin gayesi ülkemize, milletimize ve şehrimize aşkla hizmet etmektir. Bizim siyasetimizde ve geleneğimizde rekabet isimler netleşince biter ve yerini kollektif dayanışmaya bırakır. Hepimizin yegane görevi ismi açıklanan arkadaşımız için çalışmak, koşturmak, ter dökmek başarısı için tüm samimiyetimizle mücadele etmektir. Şimdi 26 şehrimizde büyükşehir veya il belediye başkan adaylarımızı isimleri ve mevcut görevleri ile birlikte alfabetik sıraya göre açıklayarak sözlerime devam edeceğim.

26 İLİN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TEK TEK AÇIKLANDI

Artvin - Mehmet Kocatepe

Aydın - Mustafa Savaş

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bingöl - Erdal Arıkan

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bursa - Alinur Aktaş

Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

Çankırı - Hüseyin Filiz

Denizli - Osman Zolan

Düzce - Faruk Özlü

Edirne - Belgin İba

Elazığ - Şahin Şerifoğulları

Erzurum - Mehmet Sekmen

Eskişehir - Nebi Hatipoğlu

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

Isparta - Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu - Tahsin Babaş

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Muğla - Aydın Ayaydın

Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Halit Doğan

Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

Tokat - Eyüp Eroğlu

Yalova - Mustafa Tutuk

İstanbul - Murat Kurum

İSTANBUL İÇİN SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı. Sanatçı Azer Bülbül'ün eseri "Çoğu bitti azı kaldı" şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada, sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de seçim şarkısının klibini "Çoğu bitti azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.