Haluk Bayraktar'dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' vurgusu: İthalata dayalı anlayış tarihe gömülüyor

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesinin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında konuşan Bayraktar, 10 yıl önce sadece 27 üyeyle yola çıkan SAHA’nın bugün 1300’ü aşkın üyesiyle Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğini anlattı.

Küresel savunma harcamalarının 2,7 trilyon dolara ulaştığı bir dönemde olduklarına değinen Bayraktar, “Bu rakam dünyadaki jeopolitik gerilimlerin ve güvenlik arayışlarının somut bir yansıması. Özellikle son 5 yılda Afrika ve Avrupa'daki artışlar, bölgesel dinamiklerin ne denli hızlı değiştiğini ve savunma sanayisinin stratejik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle Avrupa'daki bu artış, sadece Ukrayna'nın değil kıtanın tüm güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğini de bir kez daha açıkça gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Küresel savunma ticaretinde ABD ve Fransa'nın ihracatta başı çektiğini, ithalatta ise Ukrayna, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi ülkelerin ön plana çıktığını anımsatan Bayraktar, "Türkiye ihracatçı ülkeler arasında yükselirken ithalata dayalı anlayışı da tarihe gömüyor. Türkiye, NATO içinde kendi teknolojik kimliğini inşa eden bir ülke olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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"180'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Bayraktar, 20 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olunan savunma sanayisinden, bugün yerlilik oranını yüzde 80'lere taşıyan bir Türkiye'ye ulaşıldığını belirterek, "Bayraktar TB2’den KAAN’a uzanan bu dönüşüm, sadece teknolojik bir gelişme değil milletin kaderine sahip çıkma iradesidir. Bayraktar TB2 ve TB3, AKINCI, KIZILELMA, ANKA, KAAN gibi özgün platformlarımızla küresel bir marka haline geldik. 180'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 2024 itibarıyla sektör olarak artan bir ivmeyle 7,2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası alandaki işbirlikleriyle Milli Teknoloji Hamlesi'nin küresel ayak izlerini derinleştiğine işaret eden Bayraktar, Baykar olarak 140 yıllık köklü İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın almaları ve sektörün en önemli firmalarından olan Leonardo ile kurdukları ortak girişimin, tüm bu çabaların somut bir örneği olduğunu dile getirdi.

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Bayraktar, Türkiye’nin küresel savunma sanayisi ihracatında yüzde 1,6'lık pay ile 11. sıraya yükselmesinin kat ettikleri mesafenin ve uluslararası alandaki rekabet gücünün en önemli göstergesi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü satarak, 2024 yılında savunma ve havacılık sanayi ihracatını yüzde 29 artırdı ve 7,2 milyar dolara yükseltti. Yılın ilk 4 ayındaki veriler 2025 yılında bu rakamların çok daha üstüne çıkacağımızı gösteriyor. ABD, Fransa ve Rusya gibi ülkelerin domine ettiği bu pazarda, Türkiye'nin kendi milli teknolojileriyle bu seviyeye ulaşması, azmin ve doğru stratejilerin bir sonucu. Ancak hedefimiz bu sıralamada daha da yukarıya tırmanmak."

SAVUNMA SANAYİSİNİN BAŞARISI DİĞER ALANLARI DA YUKARI ÇEKTİ

Savunma ve havacılık sanayisinde elde edilen başarının sadece kendi sektörel sınırları içinde kalmadığına değinen Bayraktar, "Bu, genel sanayi üretimimizin teknolojik seviyesini de yukarı çekti. Türkiye'nin katma değeri yüksek ve orta-yüksek teknoloji seviyesindeki sanayi üretimi, yüzde 47'lik paya ulaşarak, düşük teknolojili alanların yüzde 17'lik payının çok üzerine çıkmayı başardı. Milli Teknoloji Hamlesi'nin çarpan etkisinin tüm ekonomiye yayıldığına tanık olduk." diye konuştu.

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"SAHA EXPO, MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HALİNE GELMİŞTİR"

SAHA EXPO’nun artık sadece bir fuar olmanın çok ötesine geçerek küresel savunma ve havacılık sanayisinin en önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğine vurgu yapan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022'den 2024'e katılımcı ülke sayısını 70'ten 120'ye, firma sayısını 957'den 1478'e, oluşan iş hacmini ise 1,2 milyar dolardan 6,2 milyar dolara taşıyan bu muazzam gelişim, Türkiye'nin ve SAHA’nın uluslararası arenadaki artan gücünün ve cazibesinin bir yansımasıdır. SAHA EXPO, milli teknolojilerimizin dünyaya açılan kapısı haline gelmiştir. SAHA EXPO, küresel ölçekte artan etkisi ve genişleyen vizyonu doğrultusunda artık SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı adıyla yoluna devam edecek. SAHA 2026, Türkiye’nin teknoloji üretiminde küresel bir güç olma vizyonuyla, 'Teknolojiye Hükmet, Geleceği Şekillendir' teması altında 5-9 Mayıs 2026'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek."

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MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI ŞUAY ALPAY

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da dost ve müttefik ülkelere daha fazla güven veren bir yapının içinde olduklarını söyledi.

SAHA İstanbul’un 10. yılını gururla kutladıklarını belirten Alpay, "SAHA İstanbul bir kümelenme modelinin ötesinde milli üretim yeteneklerimizin stratejik bir taşıyıcısı haline gelmiştir. SAHA İstanbul aynı zamanda ülkemizin küresel teknoloji vizyonunun da çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır." dedi.

Savunma sanayisinin artık sadece bir güvenlik meselesi değil bir ekonomi güvenliği, teknolojik bağımsızlık ve gelecek kuşakların kaderini tayin etme meselesi olduğunu dile getiren Alpay, "Aynı zamanda uzay teknolojilerinden yapay zekaya, kuantum bilişimden siber güvenliğe geniş bir alanda milli teknoloji ürünlerinin açığa çıkmasının tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

SAHA İSTANBUL 6’INCI OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

SAHA İstanbul 6’ıncı Olağan Genel Kurulu'nda Haluk Bayraktar yeniden yönetim kurulu başkanı oldu.

Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri sanayinde yer alan 52 farklı sektörden 1300’den fazla firma ve 29 üniversitenin üyesi olduğu SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi’nin 6’ıncı Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Programa, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile çok sayıda üye katıldı.

SAHA İstanbul’un vizyonuyla şekillenen ve üye firmalarıyla yazdığı 10 yıllık başarı hikayesinin anlatıldığı video gösterimiyle başlayan etkinlik, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nde gerçekleşti.

Programda açılış konuşmalarının ardından divan heyeti seçimi ve seçilen divan heyetine yetki verilmesi, faaliyet planı ve yıllık bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaylanması, bilanço ve gelir gider tablosunun okunması, denetim kurulu raporunun okunması, yönetim ve denetim kurullarının ibrası ve seçimi gerçekleştirildi.

Haluk Bayraktar yeniden yönetim kurulu başkanı olurken, yeni yönetim kurulunda ise Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Altınay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Sedef Tersaneleri Genel Müdürü Erkan Mete, BMC Otomotiv Tank ve Yeni Nesil Araçlar Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, Yongatek Genel Müdürü Ali Baran, Arca Savunma Genel Müdürü Özgür Rodoplu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın gibi sektörün önemli isimleri yer aldı.