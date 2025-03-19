Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 buçuk milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilere verilen iftarda, katılımcıların gelecek hafta idrak edilecek Kadir Gecesi ile 30 Mart'ta vasıl olunacak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Mübarek ayda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, edilen duaların, Türk milletinin yanı sıra Gazzeli, Suriyeli ve Yemenli mazlumlar başta olmak üzere tüm Müslümanların birliğine, beraberliğine, zulümden kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Erdoğan, kendilerini bir araya getiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ekibine teşekkür etti.

- "Çiftçilerimizin fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacağız"

Vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen tüm çiftçilere sevgi ve saygılarını gönderen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin kalkınmasındaki ana aktörlerden olan sizlerden Allah razı olsun diyor, Rabb'im milletimize yokluğunuzu hissettirmesin diyorum. Burada öncelikle şu noktayı ifade etmek isterim; çiftçi kardeşlerimize sadece ülkemiz tarımına katkılarından ötürü değil, en sancılı dönemlerde demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradeyi ve ülkemizi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. Darbecileri engellemek için mahsulünü ateşe verecek kadar vatanlarına sevdalı çiftçilerimizin fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacağız. O karanlık gecede, darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik. Sadece demokrasi de değil tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ülkemizi takdirle takip edilen seviyeye birlikte getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle omuz omuza inşa edeceğiz."

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- "Gayretlerimizin, emeklerimizin olumlu neticelerini görmeye başladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldikleri günden itibaren tüm vatandaşların saadeti, refahı ve kardeşliği için geceli gündüzlü koşturduklarını dile getirdi.

"Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan, Türkiye'nin iyiliğini istemeyen alçakların sabotajlarına prim vermeden 85 milyonun huzuru ve esenliği için gayret gösteriyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

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"Hem tarıma hem de yaz kış demeden üretim yapan çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri vermenin çabasındayız. Gayretlerimizin, emeklerimizin olumlu neticelerini hamdolsun çok geniş bir yelpazede bizzat görmeye başladık. Bitkisel üretimden hayvancılığa, balıkçılıktan kırsal kalkınma yatırımlarına, tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. Burada elbette uzun uzadıya anlatacak değilim. Sektörün içinde olanlar zaten neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Sadece birkaç önemli rakamı paylaşmak arzusundayım. Özellikle ellerine geçirdikleri her fırsatı Türk tarımını ve onun arkasındaki milyonlarca kahramanı kötülemek için kullananların burayı çok dikkatli dinlemesini tavsiye ediyorum."

"Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor"

Erdoğan, verimli ve kaliteli üretimin artması için son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdiklerini, 2025 yılında şu ana kadar 24 milyar lira ödeme yaptıklarını vurguladı.

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Yıl sonunda bu rakamın 135 milyar lirayı bulacağına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yine burada, birilerinin 'Türkiye'de tarım bitti' dediği rakamları söylüyorum. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Bunların bir çoğunda hamdolsun kendimize yeter durumdayız. Sebze ve meyve üretiminde dünyada 4'üncüyüz. Bitkisel üretimde 11'inciyiz. 21 üründe dünyada ilk 3'teyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncü sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'inci konumdayız. Tavuk eti üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 2'nciyiz. Yumurta üretiminde dünyada 10'uncu, Avrupa'da 2'nci. Bal üretiminde dünyada 2'nci, Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16'ncı, Avrupa'da 2'nci sıradayız."

"Tarımsal hasılayı üç katına çıkardık"

Erdoğan, üretimdeki tüm başarılarla birlikte tarım orman sektörünün geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini bildirdi.

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2002 yılında 25 milyar dolar olan tarımsal hasılayı üç katına çıkartarak 2024 yılında 74 milyar dolara yükselttiklerini vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Şuraya da özellikle dikkatinizi çekiyorum; 'Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye bugün, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8'inci sıradadır. Aynı dönemde ihracatımızı 3,8 milyar dolardan aldık geçen sene 32,6 milyar dolara ulaştırdık. Yani 2002'de ülke olarak neredeyse bir yılda yaptığımız ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz."