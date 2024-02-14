Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra geldiği başkent Kahire’de havalimanında karşılanmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İttihadiye Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şerefine sarayda top atışı gerçekleştirildi. Erdoğan, daha sonra sarayda Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, İstiklal Marşı ve Mısır milli marşının okunmasının ardından tören kıtasını selamladı. İki lider, baş başa ve heyetlararası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Erdoğan’a Mısır ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik ediyor.

Mısır-Türkiye ilişkileri



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’a son ziyaretini 2012’de gerçekleştirmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında darbeyle devrilmesinin ardından bozulmuştu.

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Ankara ve Kahire'den heyetler, istikşafi görüşmeler için 2021'in başından bu yana birçok kez bir araya gelmişti. Haziran 2022'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası'nın Kahire'deki yıllık zirvesine katılarak, 9 yıl sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk bakan olmuştu. Daha sonra Erdoğan ile Sisi, Kasım 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk kez bir araya gelerek el sıkışmıştı. İki lider daha sonra kasım ayında Suudi Arabistan ve eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi de dahil olmak üzere farklı ülkelerde bir araya gelmişti. İki ülkenin dışişleri bakanları da 2023'te birçok kez bir araya gelirken, Temmuz 2023'te karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.







Mısır Merkez Bankası verilerine göre Türkiye, Mısır'ın en büyük 5. ticaret ortağı konumunda bulunuyor.