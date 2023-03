Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 yıl içinde 319 bin konut teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan "Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen ve adeta afet üstüne afet yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Bakanlıklarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir. Rabbim beterinden korusun. Yaşadığımız felaketleri hafızalarımızda ne kadar sıkı muhafaza edersek onlardan çıkartacağımız dersler de o derece güçlü olur. Bunun için tekrar hatırlama ve hatırlatmakta fayda görüyorum. Türkiye 6 Şubat sabahına son 1 asrın en büyük felaketiyle uyandı. Çok daha geniş bir etki alanı yanında 11 ilimizin 62 ilçesinde ağır yıkıma ve can kaybına yol açan depremlerin büyüklükleri 7.7 ve 7.6 olarak ölçüldü. Yeryüzüne 7 kilometre gibi oldukça yakın bir mesafede ve yoğun yerleşim alanlarının altında gerçekleşen bu depremlerin şiddeti benzer büyüklükteki örnekleriyle kıyas edilemeyecek kadar güçlüydü" dedi.

'BİRLİĞİMİZE, BERABERLİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM'

Erdoğan, ''Bize düşen gönülleri teskin etmek, acıları paylaşmak, yaraları sarmak, evler başta olmak üzere maddi kayıpların telafisini yapmaktır. Milletimiz bu hasbi gayreti görmektedir. Milletimizin metaneti, sağ duyusu, bize olan muhabbeti ve güveni karşısında diyecek söz bulamıyoruz. İnşallah bu sevginin hakkını verecek, insanlarımıza mahcup olmayacağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Bunu başardığımız müddetçe deprem felaketinin yol açtığı yıkımların üstesinden gelerek, umutları çoğaltarak, ufukları açarak hep beraber Türkiye Yüzyılı’nın inşasını sürdüreceğiz. Ölenleri geri getirmek elbette elimizde değil; ama geride kalan vatandaşlarımızı hayata bağlamak için yapılabilecek her şeyi yapmanın gayreti içindeyiz" diye konuştu.

'DEPREM BÖLGESİNİ YAŞANABİLİR HALE GETİRDİK'

Erdoğan, milletin asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını gösterdiğine dikkat çekerek, "Ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışından gelen yüz binlerce ton malzeme ile deprem bölgesini yaşanabilir hale getirdik. Kurduğumuz tahliye köprüleri ve kendi imkanlarıyla 3 milyonu aşkın insanımız bölge dışına gitti. Bunların bir kısmı okulların ve iş yerlerinin açılmasıyla geriye dönmeye başladı. Otelleri, misafirhaneleri, yurtları, boş evleri bu depremzedelerimizin barınması için hizmete açtık. Pek çok vatandaşımız yakınlarının, dostlarının evlerinde misafir ediliyor. Deprem bölgesinde kalan 2 milyon 400 bin insanımıza da kurduğumuz 433 bin çadırda sayıları her geçen gün artan ve kısa sürede 100 bine çıkacak olan konteynerlerde, mahallindeki eğitim kurumları ve yurtlarda barınma imkanı sağladık. Her biri müstakil bir ilçe altyapısıyla inşa edilen konteyner kentleri yaygınlaştırarak çadırlarda kalan vatandaşlarımızı daha insani şartlara kavuşturmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

‘HER TÜRLÜ KAYNAĞI HAREKETE GEÇİRMEKTE KARARLIYIZ’

Erdoğan, aile başına 10 bin liralık destek ödemesinden istifade eden depremzede sayısının 1,4 milyona yaklaştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Vefat edenlerin yakınlarına 100’er bin lira destek ödemesi yapıyoruz. Bölge genelinde her gün 3 milyon 700 bin öğün sıcak yemek çıkartıyor, ayrıca kumanya ve kuru gıda paketi dağıtımıyla ihtiyacı karşılıyoruz. Üretimi ve istihdamı desteklemek için esnaflarımız, çiftçilerimiz, sanayicilerimiz için ayrı ayrı projeler hazırlıyor ve devreye sokuyoruz. Açılan her iş yeri ile her tesis ile depremzede vatandaşlarımız şehrine dönmekte, şehrine sahip çıkmakta, hayatını yeniden düzene koymaktadır. Bunun için üretim ve istihdamı artırmakla ilgili çalışmalar için her türlü desteği vermekte, her türlü kaynağı harekete geçirmekte kararlıyız. Depremde zarar gören doğal gaz, yol, su, elektrik, haberleşme altyapısını kurumlarımızın geceli gündüzlü çalışmasıyla kısa sürede hizmet verebilir hale getirdik. Çocuklarımızın eğitim öğretiminde kesinti olmaması için geçici barınma merkezlerinde okul öncesinden başlayarak her seviyede etkinlikler başlattık. Bu çerçevede okulların halen kapalı olduğu Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da da 27 Mart’tan itibaren şartları uygun binalarda eğitim öğretimi başlatmak için hazırlık yapıyoruz."

'ADRES GÜNCELLEMELERİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUM'

Erdoğan, deprem bölgesinden nüfus kayıtlarını başka yere aldıran vatandaşlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladıklarını hatırlatarak, "Bu kararname ile depremin ardından adres kayıtlarını gittikleri yerlere aldıran vatandaşlarımızın depremle ilgili kendilerine sağlanan haklarda herhangi bir kayba uğramayacaklarını güvence altına aldık. Vatandaşlarımızın 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanabilmeleri için ister ev olsun, ister yurt, sosyal tesis, öğretmen evi, otel veya başka bir yer hiç fark etmez; ikamet kayıtlarını oraya aldırmaları gerekiyor. Adres güncelleme işlemi elektronik devlet üzerinden veya nüfus müdürlükleri vasıtasıyla 17 Mart Cuma günü gece yarısına kadar tamamlanmalıdır. Deprem bölgesinde yaşayıp evi dışında çadır kent, konteyner kent, kamu tesisi veya başka herhangi bir yerde yaşayan vatandaşlarımızın da aynı şekilde adres kayıtlarını bulundukları yere taşımaları gerekiyor. Vatandaşlarımızı milli iradenin sağlıklı bir şekilde tecellisine katkı vermek üzere demokratik haklarını kullanabilmeleri, bu konuda herhangi bir kayba uğramamaları için adres güncellemelerini yapmaya davet ediyorum’" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİRLERİMİZİ DÖNÜŞTÜRMEZSEK YIKINTILARIN ALTINDA KALABİLİRİZ'



Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerinin bir kısmının yalan, iftira furyasıyla engellendiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı modern yuvalara kavuşturma çabalarımızın ideolojik bağnazlıklar sebebiyle nasıl sabote edildiğini gayet iyi hatırlıyoruz. Artık 6 Şubat depremlerinin önümüze serdiği deprem gerçeği karşısında bu projelere her kesimden samimi ve etkin destek veriyoruz. Görüldüğü gibi depremler bizim kendi aramızdaki tartışmaları bitirmemizi beklemiyor. Bir an önce şehirlerimizi sağlam, güvenli, dayanıklı binalarla dönüştürmezsek, hep beraber o yıkıntıların altında kalabiliriz. Bakanlıklarımızla, özel sektörümüzle, belediyelerimizle, hak sahibi vatandaşlarımızla el birliği içinde hareket edersek bu meselenin üstesinden kısa sürede gelebileceğimize inanıyorum. Hiç şüphesiz büyük bir alanda yaşanan böylesine devasa bir yıkım ve beraberinde getirdiği sayısız sıkıntı sebebiyle kimi eksikler, aksaklıklar elbette olabilir. Allah’ın izniyle bunların hepsini de kısa sürede gideririz ve gidereceğiz. Önemli olan samimiyetle ve fayda sağlayacak şekilde depremzede vatandaşlarımızın yanında yer almaktır" dedi.



'BU ASİL MİLLET BUNLARI YUTMAZ'



Erdoğan, 1 yıl önce 6 partinin bir araya gelip seçim ittifakı kurduğunu söyleyerek, "Defalarca toplandılar, konuştular, dağıldılar. Toplandılar, konuştular, dağıldılar. Amaç neydi; seçim ittifakının gereği olarak cumhurbaşkanı adayını belirlemek ve milletvekili listelerindeki muhtemel iş birliğinin çerçevesini çizmek. Milletvekili listesi seçim takvimi başlayınca; olabilir burada bir sıkıntı yok. Ama 'cumhurbaşkanı adayı' dediğiniz kişi yürütmeyi temsil edecek. Dolayısıyla millete karşı söyleyeceği olan kişidir. Soruyorlar; ‘kaç yardımcın olacak?’ 'Cumhurbaşkanının 1 yardımcısı olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir, 15 olabilir, 500 olabilir, bin 500 olabilir.' diyor. Ben tabii buradan milletime sesleniyorum. Ben bir tane başkan yardımcısı atadığımda ne demişti; bir başkan yardımcısıyla bu ülke nasıl yönetilecek? Şimdi geldik bugüne. 1'den bin 500'e kadar başkan yardımcısı atanabilirmiş. Tabii böyle olması çok çok önemli. Neden; 6'lı masanın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak. Bu dağıtımı yapabilmek için de yeterli sayıda başkan yardımcısı olması lazım. Bu anlayışla zannediyor ki benim milletim gafil. Bu asil millet bunları yutmaz, cevabını da 14 Mayıs’ta size verir" dedi.



'MASANIN ALTI ÜSTÜNE GELDİ'



Muhalefete eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "6’lı koalisyon aylar boyunca cumhurbaşkanı adayını belirleyemeden toplanıp dağılırken hep ne dediler; ‘adayımız hazır ama yıpranmasın diye açıklamıyoruz’ dediler. Şimdi yardımcıları da yine yıpranmasın diye açıklamıyorlar. Sonuçta artık kaçacak, göçecek, erteleyecek, topu taca atacak yerleri kalmayınca artık bu isimleri de açıklamak için herhalde tekrar tekrar bir araya gelecekler. Ama bu toplantılarda öyle bir kavga çıktı ki demokrasi tarihimizde eşi benzeri yok. Masanın altı üstüne geldi. Birileri önce masadan kalktı, sonra her nasılsa tekrar oturdu veya oturtuldu. Bu kavgada söylenen sözlerin, ortaya atılan ithamların, edilen hakaretlerin, yapılan tehditlerin çetelesini tutanlar herhalde epeyce kalın bir dosya sahibi olmuşlardır. Nedeni ve nasılı bizi ilgilendirmeyen bu rezil kavganın ardından CHP’nin 2 büyükşehir belediye başkanını da işin içine katarak zar zor adaylarını ilan ettiler. Bu uzun ve meşakkatli sürecin sonunda maşallah gerçekten erkenden açıklansa pek bir yıpranacak, pek bir örselenecek, sona saklanması sayesinde tüm bunlardan kurtulacak bir isim çıktı. Kim bu isim; aylardır cumhurbaşkanı adayı olduğunu hem kendisi bizzat izhar eden hem partisindeki tüm yöneticilerine söyleten hem medyada yazdıran CHP genel başkanı. Sonunda bay bay Kemal birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİZİ DEPREM TURİSTLERİYLE KIYASLAYAMAYIZ'

Muhalefete eleştirilerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendimizi asla hiçbir sorumluluk üstlenmeden ortada dolaşıp; sadece konuşan, sadece ezberlerini, yalanlarını, kinlerini tekrarlayan deprem turistleriyle kıyaslayamayız. Böyle bir kıyas hem bize hem depremzede vatandaşlarımıza haksızlık olur. Biliyorsunuz ilk günden beri biz hep 'Seçim döneminde de gündemimiz deprem yaralarının sarılması olacak' diyoruz. Anlaşılan o ki birileri bu sözü yanlış anlamış. Biz Hatay'ıyla, Adıyaman'ıyla, Kahramanmaraş'ıyla, Malatya'sıyla, diğer şehirleriyle deprem bölgesine sadece insanlarımızla dertleşmeye, çalışmaları yerinde takibe, tespitlerimiz doğrultusunda gereken talimatları vermeye gideriz. Allah'ın izniyle bundan sonra da depremde zarar gören il ve ilçelerimizi ziyaret edecek, atılan her adımı, yapılan her işi bizzat yerinde görecek, depremzedelerimizle kucaklaşmayı sürdüreceğiz. Deprem bölgesine seçim kampanyası başlatmaya gidenler bizim oradaki insanlarımızla aramızdaki muhabbeti, aramızdaki güven ilişkisini anlayamaz. Hadi bu zatın seçim kampanyasını deprem yıkıntıları önünde başlatarak yaptığı siyasi utanmazlığı, siyasi ihtirası bir kenara bıraktık diyelim. Peki gittiği yerde depremin ilk saatlerinden beri gece gündüz orada çalışan bakanlarımıza, valililerimize, kamu görevlilerimize edepsizce iftira atmasına ne diyeceğiz" dedi.

'DEPREMİN SORUMLUSUNU SORABİLECEK BİRİNE NE DESEK BOŞ'

Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği yalanların; kurumların açıklamalarıyla, mahkeme kararlarıyla, vicdan sahibi herkesin beyanlarıyla defalarca yüzüne vurulduğunu söyleyen Erdoğan, "Aslına bakılırsa 'Depremin sorumlusu kim?' sorusunu sorabilecek kadar hayattan kopuk birisine ne desek boş? Böyle birisinin derdi ne bu ülkedir, ne bu millettir, ne de oradaki depremzedelerdir. Biz 1 yılda şehirlerimizi ayağa kaldırmanın peşindeyiz. Onun derdi ise başkalarının emeğinin üzerine konmak için asılmış 3-5 firma veya bütün bunların yanında bir de flama. Bunlarla koşturuyor. Esasen tek başına bu tablo bile kimin nerede durduğunu, kimin ufkunun ve çapının ne olduğunu göstermeye yeterlidir. Ülkeye ve millete zerre kadar faydası dokunmayanların akılla, mantıkla, izahı olmayan afaki rakam ve yalan yanlış bilgilerle depremzede insanlarımızın kafalarını karıştırma gayretlerini üzüntüyle izledik, izliyoruz. Adaylık ve liste kavgasından fırsat bulup deprem bölgesine turistik gezi mahiyetinde uğramasını da garipsemiyoruz. Kabul edemediğimiz şey; oradaki insanların acılarına yaptığı saygısızlıktır. İnsanların umutlarını baltalamaya kalkışmasıdır. Hep söylediğim gibi bizim cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, milletvekilleriyle, hükümet ve Cumhur İttifakı olarak yapacak çok işimiz var" diye konuştu.

'TOGG YARIN ÖN SİPARİŞ ALMAYA BAŞLIYOR'

Erdoğan, Türkiye'nin otomobili Togg için Kılıçdaroğlu'nun zamanında 'Hani araba?' dediğini hatırlatarak, "Hani araba, hani fabrika?' diyordu. Fabrika yerinde. Muhteşem bir fabrika. Ve vadettiğimiz Türkiye'nin otomobili Togg yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor. Yine yarın Türkiye’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nın olağanüstü zirvesini ülkemizin ev sahipliğinde Ankara’da yapıyoruz. Cuma günü Finlandiya cumhurbaşkanı geliyor. Cumartesi günü Çanakkale’deyiz. Pazar günü ülkemizin savunma sanayisine güç katacak önemli bir tesisin Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Milletimize taahhüdümüz olan emeklilik düzenlemesinden kamuya olan borçların yapılandırmasına kadar pek çok konuyu çözdük, çözüyoruz. Durmuyoruz; üretiyoruz, çalışıyoruz. Enerjiden ulaştırmaya kadar her alanda tamamlanan yatırımlarımızı açmak ve bunlar için biz gün sayıyoruz. Deprem bölgesindeki imar ve ihya faaliyetlerini sürdürürken 81 ilimizi ve ilçelerini kapsayan 500 bin toplu konut, 1 milyon altyapılı arsa, 50 bin iş yeri projemizin kura çekimleri de bu arada devam ediyor. Sabit gelirlerimiz başta olmak üzere milletimizin her kesiminin küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle yaşadığı refah kaybının telafisine, üretim ve istihdamın güçlendirilmesine bütün bunlara yönelik programımızdan herhangi bir sapmaya mahal vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ NEYSE O SÜRECİ İŞLETECEĞİZ'

Erdoğan, grup toplantısının ardından Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün 17 Mart Cuma günü Türkiye'ye geleceği hatırlatılarak, 'Haftaya Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi çözülür mü? Bu konu Meclis’e gelir mi?' sorusu üzerine Erdoğan, "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. İnşallah, hayırlısı. Biz üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz" dedi.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yönelik görüşmeler yürütüldüğünün hatırlatılması ve 'Bugün DSP ve ANAP konusunda bir gelişme olur mu?' sorusuna da, "Takip edeceksiniz, duyacaksınız onların hepsini" diye yanıt verdi.