Cumhur İttifakı'ndan Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi! Erdoğan halka seslenecek

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"nde, AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşuyor.

Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde büyük kalabalığı ağırlıyor.

SEMBOL ALANDA MİTİNG

Miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

ALANA GİRİŞLER BAŞLADI

Miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar miting alanlarına polisin güvenlik noktalarındaki üst aramasının ardından içeriye alınıyor.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.

AK PARTİ'DEN ULAŞIM REHBERİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Büyük İstanbul Mitingi’ne erişim için ulaşım rehberi yayınladı. İstanbul’un dört bir yanından 10 bin otobüs hareket edecek. Marmaray’a entegre ücretsiz ring seferleri yapılacak. Atatürk Havalimanı metrosu ile de doğrudan erişim sağlanabilecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ‘Yüzyılın Mitingi’ hedefiyle gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Milyonlara ev sahipliği yapacak miting alanında hummalı çalışma sürerken vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi için ulaşım rehberi yayınlandı.

OTOBÜS

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

MARMARAY

Miting alanına Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt/Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

METRO

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nı tercih edecek vatandaşlar G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.

SOYLU, KURUM VE KURTULMUŞ'TAN "BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" öncesinde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe miting alanında basın açıklaması yaptı.

KURTULMUŞ: 14 MAYIS'IN BURADA BİR İLANI OLACAĞINA İNANIYORUM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu alanda Türkiye sana emanet başlığıyla gerçekleştirilecek bu mitingin Türkiye siyaseti bakımından da unutulmayan bir miting olacağına yürekten inanıyorum. Görkemli bir mitingle birlikte 14 Mayıs'ın burada bir ilanı gerçekleşmiş olacaktır. AK Parti olarak İstanbul mitingleri hep çok konuşulan mitinglerimiz olmuştur. Bizim mitinglerimiz Türkiye'nin gidişatının hangi istikamette olacağının da bir göstergesi olmuştur. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu, tarihi bir dönüm noktası olduğunu aylardır konuşuyoruz. Bu seçimin 14 Mayıs'ta yapılacak olması tesadüfi değildir. 14 Mayıs Türkiye'nin yakın tarihi bakımından fevkalade önemli bir tarihtir. 14 Mayıs 1950'de Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir devrin kapısı açılmıştır. 14 Mayıs 1950'de Türkiye tek parti faşizmini geride bırakarak, millete karşı zulmeden Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini geride bırakarak, rahmetli Menderes'in 'yeter söz milletindir' sloganının arkasında toparlanmış ve büyük bir başarıyla hem seçimi kazanmış, hem de geçmiş dönemlerde kendilerine yapılan eziyet yapanlara da ciddi bir şekilde sandıkta derslerini vermiştir" dedi.

SOYLU: YARIN BU ALANDA BİR DURUŞ SERGİLEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yalnızca bir mitinge değil, bir duruşa hazırlandıklarına dikkat çekerek, "Yarın bu alanda rahmetli Adnan Menderes olacak, bu alanda rahmetli Özal olacak. Yarın bu alanda rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş, rahmetli Demirel olacak. Yarın bu alanda yıllarca yitiğimiz olan Ayasofya olacak. Bu alanda yıllarca bize yerli malı haftası olarak kutladığımız elmayla armutla kutladığımız ama bugün Allah'a hamd olsun savunma sanayimizin, teknolojimizin bilişimimizin, yerli ve milli olmasıyla birlikte kutladığımız TEKNOFEST olacak, insansız hava araçlarımız olacak. SİHA'mız olacak, İHA'mız, Akıncımız, Kızılelmamız olacak. Türkiye'nin doğusuyla, Türkiye'nin batısını bütünleştiren Türkü, Kürdü, Sünni, Alevi, Çerkez', Arap'ı her birini birbiriyle bütünleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a inanan 100 binler olacak. Yarın biz bu alanda bir duruş sergileyeceğiz. Tam 21 yıldır bu ülkede, bu milletin ortaya koyduğu duruşu bu alanda yine bir duruş sergileyeceğiz" diye konuştu.

KURUM: TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İŞARET FİŞEĞİNİ YAKACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Murat Kurum da, "Bugünkü muhalefet bu alanı binalar dikerek, ranta açacaksınız ve buralarda yurt dışındaki tüm ülkelere bu alanı parsel parsel satacaksınız demişlerdi. Burada çocuklarımız ağaçların içerisinde kuş cıvıltalarının içerisinde, yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla bu alanda vakit geçirecek demiştik. Burada Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabını milletimizle buluşturuyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz yarın Türkiye Yüzyılı'nın mitingine ev sahipliği yapacak. Burada el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeğini yakacağız. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da milletimizin tankların önünde canı pahasına mücadele verdiği süreçte kendisi buradaki limandan tankların önünden kaçarak hemen Bakırköy'de kahvesini yudumlarken milletimiz, devletimiz için bayrağımız için, ezanımız için, bu mücadeleyi verdi. Burası kıymetlidir. Ülkemizin ilk havalimanıdır. İlk havalimanı olmaya devam edecektir. Çiçeklerle, böceklerle, orada koku bahçeleriyle bezediğimiz Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde inşallah Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. 7 Mayıs'ta 14 Mayıs zaferimizi buradan tüm Türkiye'ye tüm dünyaya ilan edeceğimiz yerdir" diye konuştu.