GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhur İttifakı genişliyor mu? 'Herkese kapımız açık'
ABONE OL

Cumhur İttifakı genişliyor mu? 'Herkese kapımız açık'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ana gündem maddesi 14 Mayıs seçimleri ve Cumhur İttifakı’nın genişletilmesi oldu.

03.02.2023 - 07:35 |
Cumhur İttifakı genişliyor mu? 'Herkese kapımız açık'

İç ve dış siyasete ilişkin konuların değerlendirildiği Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde, edinilen bilgilere göre 14 Mayıs seçimlerinde izlenecek yol haritası ele alındı. Bunların yanı sıra, 6’lı Masa’nın Ortak Mutabakat Metni’nin de gündeme geldiği görüşmede, Cumhur İttifakı’nın genişlemesi konusunda istişarelerde bulunuldu. Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz” demişti.

BAŞÖRTÜSÜ VE REFERANDUM

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre; Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin bir diğer önemli gündem başlığı TBMM Genel Kurulu’nda önümüzdeki günlerde görüşülecek olan başörtüsü ve aileyi içeren anayasa değişikliği teklifi oldu. Muhalefetin Genel Kurul’daki tutumunun değerlendirildiği görüşmede, anayasa değişikliğinin Meclis’ten 360 milletvekili oyuyla geçmesi durumunda referanduma gitme olasılığı da konuşuldu.

EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim
İlgili Haber
EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

DİPLOMATİK GELİŞMELER

İsveç-Finlandiya’nın NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Erdoğan’ın Bahçeli’yi, Türkiye’nin İsveç’e NATO’ya üyelik desteğini vermeyeceğini açıklamasının ardından yaşanan süreçle ilgili bilgilendirdiği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Suriye ile yaptığı ilk bakanlar düzeyindeki temasın ardından gelinen noktayla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

 

GÜNCEL HABERLER

Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır araba ve ikinci el araba uçuşa geçti, zam oranı açıklandı

Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır araba ve ikinci el araba uçuşa geçti, zam oranı açıklandı

Çalışması saatleriyle ilgili flaş gelişme! Tüm detaylar ortaya çıktı

Çalışması saatleriyle ilgili flaş gelişme! Tüm detaylar ortaya çıktı

SPK tarafından 22 internet sitesi için kapatma talebi

SPK tarafından 22 internet sitesi için kapatma talebi