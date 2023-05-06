Cumhur İttifakı Büyük İstanbul mitingi' öncesi bakanlardan ortak açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda "Büyük İstanbul Mitingi" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yarın bu alanda yıllarca yerli malı haftası olarak kutladığımız elmayla armutla kutladığımız, savunma sanayimizin, bilişimin yerli ve milli olmasıyla kutladığımız insansız hava araçları, İHA, SİHA, Kızılelma'mız olacak. Terörle mücadeleden kahramanlarımız olacak.

Annemizin iki evladı, başı açık ve örtülü kızlarımızı, onları birleştiren bu ülkenin değerleriyle oluşturan, Türkiye'nin doğusuyla batısını birleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a inanan yüzbinler olacak. 21 yıldır bu ülkede bu milletin ortaya koyduğu duruşun, bir duruş sergileyeceğiz, 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu duruşu.

Yarın bu alanda 1074-1453-1919-1920-1923 olacak. Hem yüzyılları hem asırları hem milleti, hem de milletin asil karakterini oluşturacağız.

Liderimizin, reisimizin, cumhurbaşkanımızın etrafında bir seçime yürümüyoruz, Türkiye'nin Yüzyılı'na yürüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Yarın Türkiye'ye dua eden herkesin kutlu günü olsun.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MİLADI OLACAK"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Bugün bu alanda sizlerle beraber yarın gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi öncesinde basın toplantısı tertip ediyoruz. Türkiye'yi sevenlere bu vesile ile seslenmiş oluyoruz. "Türkiye Sana Emanet" başlığıyla gerçekleştirilecek miting Türk siyaset tarihinde unutulmayacak bir miting olacak.

Görkemli mitingle birlikte 14 Mayıs'ın ilanı gerçekleşmiş olacaktır. AK Parti olarak İstanbul mitingleri hep çok konuşulan mitinglerden olmuştur. Bizim mitinglerimiz Türkiye'nin gidişatının hangi istikamette olacağının mitingleri olmuştur. Yarınki miting de böyle olacak. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu aylardır konuşuyoruz, milletimiz de bunun farkındadır. 14 Mayıs tesadüfi değildir. 14 Mayıs önemli bir tarihtir. 14 Mayıs 1950'de yeni bir siyasi tarihin kapısı açılmıştır. Tek parti faşizmi geride bırakılarak, CHP zulmü geride bırakılarak Yeter söz milletindir sözünün arkasında toplanılmıştır. Milli savunmadan organize sanayiye üniversiteden havalimanlarına kadar atılım dönemini hep beraber yaşadık. 14 Mayıs 2023 bu anlamda Türkiye'nin siyasi geleceği tarafından Türkiye'nin önemli dönüm tarihlerinden biri olacaktır.

"KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"

Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacak. Milletimiz Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonsuza kadar açacaktır. Sözü güçlü Türkiye oluşmaması için hep beraber Türkiye'nin önünü kesmeye, Cumhurbaşkanının önünü kesmeye gayret ediyorlar. Yüzbinlerin meydanları doldurması miting tertip etmekten ibaret değildir. İki yoldan birinin tercih edilmesinin fevkalade farkındadır. Birileri diyorlar ya batının yanında kendimizi hizalayalım. Türkiye olarak hiçbir tarafta hizalanmadan kendi değerlerimiz üzerinde ayağa dikileceğimiz bir yüzyılı başlatıyoruz. Hep beraber ortak hedeflere yürümekle oluyor. Sadece AK Parti'nin hedefi değil, 85 milyonunun hedefidir.

Bu ortak bir hedeftir. Dünyada yeni bir sistemin inşası, yeni bir döneme geçiş, yeni sayfa açışın başlangıcıdır. 14 Mayıs seçimlerini bu anlamda bir zafer olarak görüyoruz. Bütün Türkiye'de Türkiye Yüzyılı'nın muştusu gerçekleşmiş olacak.

İnşallah bu zaferi hep beraber yaşayacağımızı ümit ediyorum. 14 Mayıs'ta öyle bir kazanacağız ki hiçbir kimse kaybetmeyecek. 85 milyon vatandaşın istediği "Evet benim istediğim Türkiye budur" hedefine hep beraber yürüyeceğiz.

Türkiye'nin ayağına çelme takmak isteyenler bu miting sonrası nasıl hareket edeceklerini gözden geçireceklerdir. Bu kararlılık içinde yürüyoruz.