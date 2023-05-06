AK Partili Kabaktepe'den CNN TÜRK'te İstanbul mitingi açıklaması: 1 milyonluk bir miting hedefliyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CNN TÜRK'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. İşte Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başları:

Mitinglerin hatırı sayılır bir etkisi var. 20 yıl önceki gibi midir, değildir. Seçimde hangi faaliyetler önemlidir diye bakıldığında mitingler ilk 3'te 4'te yer alıyor.

İSTANBUL MİTİNGİ

Partiler miting alanlarını kura ile belirliyorlar. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Mitingimizineden Yenikapı'da değil de Atatürk Havalimanı'nda yaptığımızı soruyorlar. 1 milyonluk bir miting hedefliyoruz. 1 milyon İstanbullu buluşacak. Hedefimiz o. Mitingler 3-4 günlük hazırlığa ihtiyaç duyar. Yenikapı için çekilen kurada bize de yer çıktı ama İBB Cuma akşamına etkinlik koydu, hazırlık yetişemezdi. İyi niyetliyim ama engellemeye yönelik tavır da olabilir.

Atatürk Havalimanı FETÖ hain darbe girişimine karşı karargah olarak kullanılan alandan bu mitingi yapacağız. Atatürk Havalimanı milli iradedir. Yeni Nuri Demirağ'ların projelere imza atacağı bir alandır.

GENÇLER SİYASİLERDEN NE BEKLİYOR?

Teknolojide kendilerine yer açılmasını istiyorlar. Gençlere dönük özel projelerimiz var.

İSTANBUL'UN SEÇİME ETKİSİ NE?

İstanbul Türkiye'nin yüzde 20'si. Seçimi direkt etkiliyor. Oylarımızı artırabileceğimizi düşünüyorum, sahada gördüğümüz o. Gözbebeğimiz bir kentteyiz. Cumhurbaşkanımız seçimden 2 önce İstanbul'da olacak.

Bazı ilçelerimizde miting, bazılarında yürüyüş olacak. Seçim endeksli 2 aydır çalışıyoruz İstanbul'da. 4,5 milyon hane, 73 bin sokak ziyareti hedefi koyduk. Bazı yerlerde ziyaret kısıtları var, sakinlerin istemediği. Programlarımızı bugüne kadar yerine getirdik. Bakan Kurum, Bakan Soylu ve adaylarımızla verimli süreçteyiz.

MEYDANLARDA TANSİYON NASIL DÜŞECEK?

Amasız ve fakatsız birliğimizi bozacak, şiddeti, kaba gücü göstermemiz gerekir. Bunun karşısında durmamız gerekir. Bizim ofisimize, İYİ Parti ofisine, CHP ofisine saldırı oldu. Diğer partilerle birlikte şiddetin karşısında olduk. Rakibiz üzerinden suçlama noktasına gitmemeliyiz. Söylenenler toplumu kutuplaştırmaya varmamalı.

Bizim çok projemiz var anlatacak. Siyasette 2 tarzdan bahsedilir. Bir yapar söylersiniz, iki söyler yapmazsınız.