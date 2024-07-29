Çukurova Uluslararası Havalimanı 10 Ağustos’ta açılıyor! Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamalarda, 800 hektar üzerine inşa edilen havalimanına yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle en geniş gövdeli uçakların dahi iniş yapabileceğini bildirerek, “Çukurova Uluslararası Havalimanımızın resmi açılışını 10 Ağustos Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla, gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığını anımsatarak, “Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz. 2002 yılından sonra havacılığımızı özel sektör işletmelerine açarak rekabet ortamı oluşturduk. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanları inşa ettik. Böylece iç hatlardaki aktif havalimanı sayımızın 26’dan 57’ye yükselttik. 2053 hedeflerimiz kapsamında mevcutta 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61’e çıkaracağız. Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısı ise 81’den 174’e çıkmış, 2002 yılında 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE

2023 yılında 57 havalimanımızda 214 milyon insanın yolculuk yaptığını vurgulayan Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirerek, “15-21 Temmuz tarihleri arasında ülkemiz günlük ortalama 3 bin 959 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında İtalya’nın ardından 6. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız ise günlük ortalama bin 485 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdü. Antalya Havalimanı’mız ise günlük ortalama bin 36 uçuş ile aynı listede 8. sırada yer aldı.” şeklinde konuştu. Uraloğlu, 27 Temmuz tarihinde Antalya Havalimanı’nda iç ve dış hatlarda toplam 217 bin 141 yolcu ve bin 186 uçağa hizmet vererek, 2024 yılının rekorunun kırıldığını da hatırlatarak, dünyanın en iyi 25 küresel havalimanı uçak kalkışları değerlendirmesinde ise İstanbul Havalimanı’nın dünya genelinde 7. sırada yer aldığını vurguladı.

Haberin Devamı

“ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI HAVACILIK ALANINDAKİ EN ÖNEMLİ ALTYAPI YATIRIMLARINDAN”

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın bölgesel olması niteliğiyle havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, bölgesel havalimanlarının ülke hizmet ihracatına ve inşa edildikleri bölgenin hizmet sektörüne ciddi oranda katkı sağladığının altını çizerek, “Aynı anda 2 ya da 3 şehre hizmet edecek şekilde hayata geçirilmiş olmaları da ülke kaynaklarının verimli kullanılması açısından çok faydalıdır. Bugüne kadar ülkemizde Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanları bu yaklaşımın güzel örnekleridir. Yine bölgesel bir havalimanı olan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı projelerimizin çalışmalarına da hızla devam ediyoruz.” dedi.

Haberin Devamı

Uraloğlu, Kayseri’ye yeni terminal kazandırdıklarını hatırlatarak, Malatya’ya yeni bir terminal binası yapıldığını ve Trabzon Yeni Havalimanı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, “Mersin ve Adana’ya hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı da bu yüksek vizyonun en güzel ürünlerinden biri olmuştur.” ifadelerini kullandı.

“ALTYAPI İNŞAATINI ÖZ KAYNAKLARIMIZLA HIZLICA BİTİRDİK”

Çukurova’nın tarih, kültür ve medeniyetin en eski merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Böylesine muhteşem imkana ve bereketli topraklara sahip olan bu bölgenin daha da dünyaya açılması, değerine değer katması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada hem Adanalıların hem de Mersinlilerin bir an evvel açılmasını beklediği Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılışı için bölge insanımızı daha fazla bekletmemek adına altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik.” diye konuştu.

Haberin Devamı

“AÇILIŞA KALAN SON 12 GÜNDE DE SON DOKUNUŞLARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Uraloğlu, CAT-II standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pistin inşa edildiğini belirterek, pistin bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacağını vurguladı. Uraloğlu, “Yine altyapı projesi kapsamında; 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti, 2 adet yüksek sürat taksiyolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık. 3 etap olacak şekilde planlanan üstyapı tesislerimizin yapım çalışmalarını da artık bitirdik. Açılışına kalan son 12 günde de son dokunuşları gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“25 YIL İÇERİSİNDE 297 MİLYON 100 BİN AVRO KİRA BEDELİ ELDE EDECEĞİZ”

Uraloğlu, birinci ve ikinci etapların toplam kapalı alanı 179 bin180 metrekare, üçüncü etabın ise 35 bin metrekare olduğu bilgisini vererek, “Toplam kapalı alan 214 bin 180 metrekare. Tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 bin Avro’dur. 244,5 milyon Avro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin Avro kira bedeli elde edeceğiz.” diye konuştu.

Yoğunluklu olarak temizlik ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, havalimanının karayolu bağlantısını sağlayan yol çalışmalarının da bittiğini bildirerek, “Yolumuzu 15,9 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Bu projemiz kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 6 adet tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik.” dedi.

“ÇUKUROVA HAVALİMANI TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE AÇILAN KAPISI OLACAKTIR”

Çukurova Havalimanı’nın Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacağını belirten Uraloğlu, bölgedeki işletmelerin havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracağının altını çizdi. Uraloğlu, “Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacak uluslararası arenada rekabet gücünü arttıracaktır. Havayoluyla taşımacılık, özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatını sağlayarak tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı olmaktadır. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova Bölgemizin artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Çukurova Havalimanı’nın hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına katkısı olacağını belirten Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacaktır. Bu günlere ve başarılara ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Vizyon projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Ülkemizin gelişmesi ve havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm proje ve hizmetlere destek vermeye de devam edeceğiz. Bu düşünceler ile sözlerime son veriyor, Çukurova Uluslararası Havalimanı üstyapı tesisleri yapım çalışmalarını bu aşamaya getiren tüm yüklenici ve DHMİ çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum.”