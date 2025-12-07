Çorum’da park halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
07.12.2025 - 00:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum’da park halindeyken alevlere teslim olan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi 55. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 19 ABC 463 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

