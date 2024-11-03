Çorum'da bir binada doğal gaz patlaması: 1 ölü, 33 yaralı!

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’ndeki 6 katlı Hilal Apartmanı’nda saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamayla birlikte apartman ile çevresindeki binalar ve caddede park halindeki araçlarda hasar oluştu. İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Osmancık Caddesi'nde Hilal Apartmanı’nda patlama meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, ardından açıklama yaptı.

Çalgan; olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını, yaralılardan 11’inin tedavisinin sürdüğünü, diğerlerininse taburcu olduğunu, kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Vali Çalgan, “İlk belirlemelere göre patlamanın sebebinin doğalgaz olduğu tespiti yapılmıştır. Her türlü araştırma, inceleme yapılmakta. Bina tamamen boşaltıldı. İçerde daha ayrıntılı tespitlerin, incelemelerin yapılması için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını yürütmekte. Arkasından olay yeri inceleme birimlerimiz girecek. Olay her türlü yönüyle araştırılıyor” dedi.

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Yaraların süratle sarılacağını, hasar tespitlerinin en kısa sürede yapılacağını ekleyen Çalgan, evleri zarar gören vatandaşların kamu misafirhanelerinde konuk edileceğini belirtti.

