Coğrafi işaretli üründe yılın ilk hasadı yapıldı! Türkiye'de en çok üreten ikinci il oldu

18.12.2025 - 18:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın’da coğrafi işaret tesciline sahip Aydın enginarında yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Enginar üretiminde Türkiye'nin yüzde 42'lik ihtiyacına cevap veren Aydın’da, enginar sezonu açıldı. Aydın’ın enginar üssü olarak bilinen Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere il genelindeki enginar tarlalarında da hareketlilik başlarken, yılın ilk enginar hasadı gerçekleştirildi.

Efeler ilçesinde gerçekleştirilen hasat programına Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen katıldı. İl Müdürü Temiz, üreticileri hasat döneminde yalnız bırakmayarak çalışmaları yerinde inceledi.

2024 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 38 bin 77 ton enginar üretimi gerçekleştirilirken, bunun 6 bin 615 tonu Aydın’da üretildi. Toplam 4 bin 292 dekar alanda yapılan üretimle Aydın, Türkiye enginar üretiminde 2’nci sırada yer aldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Coğrafi işaret tesciline sahip Aydın enginarında yılın ilk hasadı gerçekleştirildi. Aydın, enginar üretiminde ülke genelinde güçlü bir konuma sahiptir. Coğrafi işaretli Aydın Enginarı, ilimizin tarımsal değerleri arasında önemli bir yere sahip olup üreticilerimizin emeğiyle katma değer oluşturmaya devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

