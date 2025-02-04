Çocuklar hayal etti ağabeyleri yaptı! Kastamonu'da Okula gelen öğrenciler değişim karşısında şaşkına döndü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi kapsamında öğrencilere sosyal sorumluluk projesi ödevi verdi.

Bu kapsamda "Sanatın Minik Kahramanları: Renkli Hayaller Atölyesi Projesi"ni hazırlayan Samet Aksoy ile "Temiz Sınıf Temiz Gelecek Projesi"ni hazırlayan Cemalettin Beşir Demir ve Berkay İbiş il merkezinde bulunan Ali Fuat Darende İlkokulu 4/D sınıfı öğretmeni Nuri Mesut Tekmen ile görüştü.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden arkadaşları ile yarıyıl tatili öncesinde sınıfı ziyaret ederek öğrencilerden hayallerindeki sınıfı çizmelerini isteyen proje sorumluları, bu çizimler üzerine hazırlık yaptı.

Yarıyıl tatilinde 8 öğrenci arkadaşı ile memleketlerine gitmek yerine sınıfı güzelleştiren proje sorumluları, sıralar, duvar ve zemin boyasını yaptı, ardından duvara farklı renklerde ve şekillerle edebiyat, fen bilgisi, matematik ve spor köşesi oluşturdu. Türkiye haritası hazırlayan öğrenciler, haritanın üzerine illerde yetişen ürünlerin fotoğraflarını yerleştirdi. Ayrıca, bazı ülkelerin başkentlerinin isimleri ve bayrakları da duvarda yer aldı.

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Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından sınıfa gelen ilkokul öğrencilerini karşılayan üniversiteliler, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Duvara boyanan ağaçların yapraklarını ise ilkokul öğrencileri parmak boya ile yaptı.

Doç. Dr. Erol Tekin, AA muhabirine, öğrencilerin fikir ve hayallerini projeye dönüştürmelerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Çok anlamlı projelerin ortaya çıktığını anlatan Tekin, "Arkadaşlarımız, yaptıkları projeler ile topluma hem örnek olmaya çalışıyorlar hem de geleceğimiz olan çocuklara rol model oluyorlar. Gençlerin fikir ve hayallerini bir projeye dönüştürmeleri açısından bu çalışmalar çok kıymetli." dedi.

İlkokul öğrencilerinin sınıflarının yeni halini gördüğünde çok mutlu olduğunu aktaran Tekin, "Sınıfı hazırladıktan sonraki halini ilk kez gören öğrencilerin gözündeki heyecan, mutluluk ve şaşkınlığı görmek çok güzeldi. Sanatın, hayalin gerçeğe dönüşmesi anlamında çok büyük bir önem taşıdığını üniversitede okuyan arkadaşlarımız bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

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"ÖĞRENCİLERİ MUTLU EDEN BİR PROJE OLMASINI İSTEDİM"

Proje sorumlularından Samet Aksoy ise çocukların kalbine dokunan bir çalışma olmasını istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Çocuklarla ilgili bir projem olsun, onların kalbine dokunan, mutluluğuna ortak olan bir proje olsun istedim. Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki arkadaşlarla sohbet ederken onlara projemden bahsettim. Onlar da çocuklarla ilgili resim çizelim ama onların istediği şeyler olsun dediler. Öğrenciler sınıfını hayal etti. Biz de duvarları onların hayalinde olduğu gibi resmetmeye başladık. Öğrencilerin hayal ettiği sınıfı arkadaşlarımızla birlikte oluşturduk."

Cemalettin Beşir Demir de "Bugün sınıflarını ilk kez gördüler. Çok heyecanlandılar, çok beğendiler. Onlar için de güzel bir örnek oldu. Onların hayalindeki sınıfı gerçekleştirdik. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

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Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Aleyna Atalar ise projede arkadaşlarına destek olduğunu belirterek, "İlk olarak 4. sınıf öğrencilerimizle sanat atölyesi gerçekleştirdik. Öncelikle çocukların hayalindeki sınıfı çizmelerini istedik. Bu çizilen resimlere göre duvarları resmettik. Amacımız çocukların hayal dünyasını geliştirmek, sanatla iç içe büyümelerini sağlamak." dedi.

İlkokul öğrencilerinden Enes Eymen Tekin de "Sınıfımız çok değişmiş, çok güzel olmuş. Abi ablalarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Doğa Karasalihoğlu ise sınıflarının çok güzel ve çok renkli olduğunu anlatarak teşekkür etti.

Deha Baş da sınıfın hayalindekinden dahi güzel olduğunu dile getirdi.