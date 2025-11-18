Cloudflare nedir? Cloudflare ne işe yarar? İnternet siteleri neden çöktü?

Haberin Devamı

Cloudflare Nedir?

Cloudflare, web sitelerinin daha hızlı, daha güvenli ve daha kararlı çalışmasını sağlayan küresel bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve güvenlik platformudur. 100’den fazla ülkede binlerce veri merkezine sahip olan şirket, internet trafiğini optimize ederek hem hız artışı sağlar hem de yaygın siber saldırıları engeller.

Cloudflare Ne İşe Yarar?

1. Web Sitelerini Hızlandırır

Cloudflare, sitenin statik içeriklerini dünya çapındaki sunucularında önbelleğe alır. Kullanıcılar içeriğe kendilerine en yakın lokasyondan ulaşır. Bu sayede sayfalar çok daha hızlı açılır.

2. DDoS Saldırılarına Karşı Koruma Sağlar

Günümüzde en yaygın siber saldırılardan biri olan DDoS saldırıları, siteleri erişilemez hale getirebiliyor. Cloudflare, gelişmiş güvenlik duvarı ve trafik filtreleme sistemleri sayesinde bu saldırıları otomatik olarak durduruyor.

3. Güvenlik Duvarı (WAF) ile Koruma Sunar

Web uygulama güvenlik duvarı, kötü niyetli botları, hack girişimlerini ve güvenlik açıklarını tespit edip engelliyor. Bu özellik özellikle e-ticaret siteleri için büyük önem taşıyor.

Haberin Devamı

4. Hızlı ve Güvenilir DNS Hizmeti Verir

Cloudflare’ın 1.1.1.1 DNS hizmeti, dünyanın en hızlı DNS sistemlerinden biri olarak biliniyor. DNS sorgularının hızlanması, web sitelerine erişim süresini önemli ölçüde azaltıyor.

5. Ücretsiz SSL Sertifikası Sağlar

HTTPS geçişini kolaylaştırarak kullanıcı ile sunucu arasındaki trafiği şifreliyor. Bu hem güvenlik hem de SEO açısından büyük avantaj sağlıyor.

Cloudflare Neden Tercih Ediliyor?

Hız artışı

Gelişmiş güvenlik

Kolay kurulum

Ücretsiz plan seçenekleri

Google sıralamalarına olumlu katkı

Bu özellikler, Cloudflare’ı özellikle blog sahipleri, kurumsal web siteleri ve e-ticaret projeleri için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.

Cloudflare, sunduğu hız ve güvenlik çözümleriyle internet sitelerinin daha kararlı çalışmasını sağlıyor. Hem büyük markalar hem de küçük ölçekli projeler için güçlü bir alt yapı sunan platform, dijital dünyada görünür olmak isteyen herkesin göz önünde bulundurması gereken bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL ÇAPTA ERİŞİM PROBLEMİ VAR!

Dünya çapında pek çok platformda sorun yaşanıyor. Kullanıcılar bugün öğle saatlerinden itibaren Twitter (x), Youtube, Chatcpt ve E-Devlet gibi platformlara erişimde sıkıntılar bildiriyor. Sorunun barındırma servislerinden kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Diğer taraftan Sosyal medya platformu X (Twitter), Türkiye'nin yanı sıra küresel ölçekte erişim sorunu yaşadığı aktarılıyor.

Haberin Devamı

CLOUDFLARE'DE DE ERİŞİM SORUNU BULUNUYOR



X'in yanı sıra pek çok sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunun Clouflare kaynaklı olduğu ortaya çıktı. ABD merkezli içerik dağıtım ağı Cloudflare'de yaşanan aksaklığın sebep olduğu bildirildi.