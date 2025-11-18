'Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın' uyarısı ne demek?

Haberin Devamı

18 Kasım 2025 sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde Twitter (X), ChatGPT ve birçok popüler platforma erişimde ciddi sorunlar yaşandı. Kesintinin ana sebebi, internetin en büyük altyapı sağlayıcılarından biri olan Cloudflare'daki global arıza olarak açıklandı.

CLOUDFLARE ARIZASI İNTERNETİ FELÇ ETTİ

Reuters ve Financial Times’ın aktardığı bilgiler doğrultusunda, Cloudflare’ın küresel ağında “iç hizmet bozulması” olarak tanımlanan kritik bir hata meydana geldi. Bu durum, milyonlarca kullanıcının X, ChatGPT, oyun platformları, ödeme sistemleri ve çeşitli web sitelerine erişmesini engelledi.

Cloudflare tarafından yapılan açıklamada, olağandışı trafik artışı ve bazı sistemlerde beklenmeyen hatalar nedeni ile hizmetlerde kesinti yaşandığı doğrulandı.

Kullanıcıların karşısına çıkan uyarı: “Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın”

Kesinti sırasında en çok dikkat çeken durumlardan biri, hem Türkiye’de hem dünyada birçok kullanıcının karşılaştığı şu uyarı oldu:

“Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın.” Bu uyarı ne anlama geliyor?

Bu mesaj, Cloudflare’ın güvenlik doğrulama sistemi çalışamadığında görülüyor. Normalde Cloudflare, siteleri korumak için tarayıcıya küçük bir güvenlik testi uygular.

Ancak:

DNS sağlayıcısı doğrulama adresini engelliyorsa,

VPN veya proxy bağlantısı hata oluşturuyorsa,

Reklam engelleyiciler doğrulamayı kesiyorsa,

Bağlanılan Wi-Fi ağı filtre uyguluyorsa,

kullanıcıya bu uyarı gösteriliyor.

Yani bu hata, kullanıcının cihazına veya siteye değil, Cloudflare’ın doğrulama mekanizmasına bağlı gelişiyor.

KESİNTİ TÜRKİYE’DE DE YOĞUN HİSSEDİLDİ

Türkiye’deki kullanıcılar sabah saatlerinden itibaren Twitter’da akış yenilenmemesi, ChatGPT’nin hiç açılmaması, bazı sitelerde güvenlik doğrulamalarının görünmemesi gibi problemler bildirdi. Uzmanlara göre sorunun lokal değil, tüm dünyayı etkileyen bir altyapı arızasından kaynaklanması, etki alanını daha da genişletti.

UZMANLARDAN İLK YORUMLAR

Siber güvenlik uzmanlarına göre, farklı büyük platformların aynı anda çökmesi Cloudflare altyapısının kritik rolünü bir kez daha gösterdi. “Tek bir hizmet sağlayıcıdaki arıza bile onlarca platformu saniyeler içinde etkileyebilir” yorumları yapıldı.

Şu an için bir siber saldırı ihtimali resmi olarak doğrulanmış değil. Cloudflare ekipleri sorunu çözmek için çalıştıklarını ve hataların kademeli olarak azaldığını bildirdi.

SON DURUM: SİSTEM TOPARLANMAYA BAŞLADI

Akşam saatlerine doğru hem Twitter hem ChatGPT erişimi birçok kullanıcıda normale dönmeye başladı. Ancak Cloudflare, bazı bölgelerde hata oranlarının bir süre daha yüksek seyredeceği uyarısında bulundu.