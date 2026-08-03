Kars'ın gizli hazinesi dünyaya açılıyor: Spor turizminin yeni gözdesi olacak!

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Etkinliğin her geçen yıl daha da büyüyeceğini vurgulayan Kars Valisi Ziya Polat, "Bu sene çok şükür Kana Federasyonumuzla, Gençlik Spor Bakanlığımızla, arkadaşlarımızın ortaklığıyla kampımızın son günlerini yapıyoruz. 60 genç kardeşimizi, evladımızı rafting sporuyla buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Bizim amacımız burada, Gazi Kars biliyorsunuz turizm şehri, marka bir şehir. Bu şehri biz su sporlarını da iyi yerde olmasını istiyoruz. Bildiğiniz gibi Çıldır Gölü'nde bu sene inşallah Yelken Federasyonumuz ile Gençlik Spor Bakanlığımız ile Yelken Federasyonumuzun bir ayağını, yarışların bir ayağını 3'üncü kez Çıldır Gölü'nde yapacağız. Biz bu işlere destek olurken, federasyonlardan destek alırken şunu istemiştik. Sadece bize bir sezon gelmeyin. Kurumsallaşsın her sene Çıldır Gölü'nde yelken yarışları olsun. 3'üncüyü yapacağız. İnşallah biraz önce de genç kardeşlerimiz ile görüştük. Federasyon başkanımız da buradan canlı aradık. Seneye Kano Federasyonumuz ile gelişim kampını burada yapacağız. Türkiye Rafting Şampiyonası'nın bir yağını da Akyaka Kanyonu'nda yapacağımızı göreceğiz" şeklinde konuştu.