Ağrı Dağı'nın doğal mirası tescilleniyor: Doğubayazıt kekiği için imzalar atıldı!

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Faaliyet ile Ağrı Dağı ve Korhan Yaylası eteklerinde doğal olarak yetişen Doğubayazıt Kekiği’nin coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlanması, ayırt edici özelliklerinin bilimsel verilerle ortaya konulması ve üretim standartlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.



Bu kapsamda üretim alanlarında saha çalışmaları gerçekleştirilecek, üreticilerle görüşmeler yapılacak, laboratuvar analizleri tamamlanacak ve elde edilen veriler doğrultusunda coğrafi işaret başvuru dosyası hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulacaktır. Üreticilere ayrıca coğrafi işaret sistemi, doğru hasat, kurutma, depolama, kalite yönetimi ve izlenebilir üretim konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.