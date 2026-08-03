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Meteoroloji açıkladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor

03.08.2026 - 09:47Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminini yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması istendi. İşte 3 Ağustos 2026 hava durumu raporu...

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1Meteoroloji açıkladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji’den peş peşe yağış haberi geldi. Türkiye’nin birçok noktasında gök gürültülü sağanak beklenirken, bazı bölgelerde sıcaklıklar yükselişe geçecek.

2Meteoroloji açıkladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji'den alınan verilere göre yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan ile Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3Meteoroloji açıkladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde biraz artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredecek.

4Meteoroloji açıkladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5Meteoroloji açıkladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44