Cizre’de otomobil şarampole yuvarlandı aynı aileden 4 kişi yaralandı

17.04.2026 - 22:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞIRNAK (İHA)

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre-İdil Karayolu üzerindeki Düzova köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Cizre yönüne seyir halinde olan M.O. idaresindeki 01 ACP 994 plakalı otomobil, Düzova köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü M.O. ile araçta yolcu konumunda bulunan N.O., Z.O. ve M.D. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Aynı aileden 4 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri yolda ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

