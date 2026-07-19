DGS 2026 SORU KİTAPÇIĞI | DGS Soru ve Cevapları Yayınlandı mı?
DGS 2026 soru kitapçığı yayınlandı mı? DGS soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM DGS temel soru kitapçığını erişime açtı mı? DGS cevap anahtarı nasıl görüntülenir? Dikey Geçiş Sınavı'nın sona ermesinin ardından binlerce adayın merakla beklediği soru kitapçığı ve cevap anahtarıyla ilgili gelişme netleşti. ÖSYM tarafından 2026 DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. Sınav performansını değerlendirmek isteyen adaylar, DGS soruları ve cevaplarıyla ilgili son durumu araştırmaya başladı.
Ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti.Binlerce adayın araştırdığı "DGS soru kitapçığı yayınlandı mı?", "DGS cevap anahtarı açıklandı mı?", "2026 DGS soruları erişime açıldı mı?" sorularının yanıtı belli oldu.ÖSYM tarafından yapılan duyuru kapsamında 2026 DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. Böylece adaylar sınavdaki performanslarını değerlendirme fırsatı elde etti.
DGS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
2026 DGS'nin tamamlanmasının ardından yayımlanan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sayesinde adaylar doğru ve yanlış sayılarını tahmin edebilecek, net hesaplaması yapabilecek ve sonuçlar açıklanmadan önce sınav performanslarına ilişkin değerlendirmede bulunabilecek.
İŞTE ÖSYM'NİN YAYINLADIĞI SORU KİTAPÇIĞI
Her yıl olduğu gibi bu yıl da DGS soru kitapçığı, sınav sonrasında en çok araştırılan eğitim başlıklarından biri oldu. Özellikle mühendislik, sağlık bilimleri, işletme, iktisat, eğitim ve diğer lisans programlarına geçiş hedefleyen adaylar soru ve cevapları inceleyerek tahmini puan hesaplamalarına başladı.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 DGS sonuçlarının ağustos ayında açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını öğrenebilecek ve tercih sürecine ilişkin işlemler başlayacak.
Sonuç ekranının açılmasıyla adaylar yerleştirme puanlarını, başarı sıralamalarını ve tercih aşamasında kullanacakları bilgileri görüntüleyebilecek.
2026 DGS'DE KAÇ SORU SORULDU?
2026 Dikey Geçiş Sınavı'nda adaylara;
50 Sayısal soru
50 Sözel soru olmak üzere toplam 100 soru yöneltildi.
Adaylara soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı gündemin en çok konuşulan eğitim konuları arasında yer aldı.