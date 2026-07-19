DGS 2026 SORU KİTAPÇIĞI | DGS Soru ve Cevapları Yayınlandı mı?

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2026 DGS'nin tamamlanmasının ardından yayımlanan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sayesinde adaylar doğru ve yanlış sayılarını tahmin edebilecek, net hesaplaması yapabilecek ve sonuçlar açıklanmadan önce sınav performanslarına ilişkin değerlendirmede bulunabilecek.









Her yıl olduğu gibi bu yıl da DGS soru kitapçığı, sınav sonrasında en çok araştırılan eğitim başlıklarından biri oldu. Özellikle mühendislik, sağlık bilimleri, işletme, iktisat, eğitim ve diğer lisans programlarına geçiş hedefleyen adaylar soru ve cevapları inceleyerek tahmini puan hesaplamalarına başladı.