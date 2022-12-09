Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı

Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde bulunan Çırağan Sarayı içerisindeki 5 katlı Çırağan Otelinin 4. katında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın çıkan katta tadilat olduğu üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi. Yoğun dumanın yükseldiği oteldeki yangına müdahale sürüyor. Yaralı bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.