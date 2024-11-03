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Çinli mühendisin zurna aşkı sosyal medyada gündem oldu!

Tekirdağ'da çalışan Çinli mühendisin zurna aşkı dur durak bilmiyor. Yol kenarındaki boş arazide zurna çalan Çinli bir şahıs yoldan geçen kişilerin görüntülemesiyle sosyal medyada gündem oldu. Çinli mühendis, insanları rahatsız etmemek için şehirden uzak yerlerde zurna çalıyor.

03.11.2024 - 09:52 | | İHA
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Tekirdağ'da sürücüler, yol kenarındaki boş bir arazide zurna çalan Çinli bir şahısla karşılaşıp bu anları görüntüledi. Bu sıra dışı olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı'nin neden boş bir alanda zurna çaldığı da ortaya çıktı.

EN BÜYÜK HOBİSİ ZURNA ÇALMAK

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde zaman zaman boş arazide zurna çalarken görüntülendikten sonra gündem olan Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı yaptığı açıklamada, zurna çalmanın en büyük hobisi olduğunu ve şehirden uzakta kimseyi rahatsız etmeden bu sanatını icra etmeye çalıştığını belirtti.

Çinli mühendisin zurna aşkı sosyal medyada gündem oldu


“FABRİKADA MAKİNE MÜHENDİSİ OLARAK ÇALIŞIYORUM”

Kapaklı ilçesinde bulunma sebebini de açıklayan Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı, “Kapaklı ilçesinde bulunan bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyorum. Kapaklı'da bir adreste ikamet ediyorum. Zurna çalmayı çok seviyorum, müzik benim hobim. İnsanları rahatsız etmeden şehirden uzak yerlerde bu hobimi gerçekleştiriyorum” dedi.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Çinli zurnacı, farklı kültürlerin buluşmasına dair ilginç bir örnek olarak yorumlandı.

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