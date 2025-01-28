Çıldır Gölü'nün buzlu sularına giren kadın 30 saniye dayandı

Kars’ın Arpaçay sınırlarında bulunan Çıldır Gölü’ne atlı kızağa binmek üzere gelen İclal Güvenç, kızakçıların gölün üzerinde buzları kırarak balık tutmak için kullandığı yere geldi.

EKSİ 20 DERECEDE 30 SANİYE KALDI

Burada koluna bağladığı halat ile eksi 20 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girerek rekor denemesi yapmak isteyen İclal Güvenç, soğuk suda yaklaşık 30 saniye kalabildi. Güvenç, daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir’in yardımıyla sudan çıktı.

Güvenç’in daha sonra sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi.