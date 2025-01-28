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Çıldır Gölü'nün buzlu sularına giren kadın 30 saniye dayandı

28.01.2025 - 09:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği Çıldır Gölü, ilginç görüntülere sahne oluyor. Bir kadın Çıldır Gölü'nde buzlu suya girerek yaklaşık 30 saniye suyun içerisinde kaldı. O anlar soysal medyada viral oldu.

Kars’ın Arpaçay sınırlarında bulunan Çıldır Gölü’ne atlı kızağa binmek üzere gelen İclal Güvenç, kızakçıların gölün üzerinde buzları kırarak balık tutmak için kullandığı yere geldi.

Çıldır Gölünün buzlu sularına giren kadın 30 saniye dayandı

EKSİ 20 DERECEDE 30 SANİYE KALDI

Burada koluna bağladığı halat ile eksi 20 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girerek rekor denemesi yapmak isteyen İclal Güvenç, soğuk suda yaklaşık 30 saniye kalabildi. Güvenç, daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir’in yardımıyla sudan çıktı.
Güvenç’in daha sonra sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi.

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