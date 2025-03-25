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Çıldır Gölü'nde dört nala snowboard keyfi!

25.03.2025 - 09:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)-

Çıldır Gölü'nde dört nala snowboard keyfi!

Kayak sporcuları Kaan Korucu ve Talha Örs, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde dörtnala koşan atlara bağladıkları iplerle snowboard yaptı.

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyi çeşitli aktivitelere sahne oluyor. Atlı kızak turundan Eskimo usulü balık avına, hız pateninden, buz patenine kadar etkinlikler yapılan Çıldır Gölü'nde son olarak iki arkadaş dörtnala koşan atlara bağladıkları iplerle snowboard yaptı.

Çıldır Gölünde dört nala snowboard keyfi

Kayak sporcuları Kaan Korucu ve Talha Örs, Çıldır Gölü'ndeki gösterilerine önce atlı kızakların çektiği iplerle snowboard yaparak başladı. Hız ve cesaretin birleşimi olan gösteride sporcular yeteneklerini sergilerken, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Çıldır Gölünde dört nala snowboard keyfiKayakçılardan Kaan Korucu, izleyenleri heyecanlandırdı. Çıldır Gölü'nün benzersiz bir doğa ortamında gösteri yapabilmenin kendilerine büyük bir heyecan verdiğini belirten Kaan Korucu, "Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyi gerçekten çok özel bir yer. Burada hem hız yaparak eğlendik hem de doğayla iç içe bir deneyim yaşadık. Bu tür etkinlikler, doğa sporlarının ne kadar keyifli ve farklı olduğunu gösteriyor" dedi.

 

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