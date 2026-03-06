Çiftçiye 1 milyar TL'yi aşan destek! Paralar hesaplara yatırılmaya başladı, hemen kontrol edin
Adana’daki çiftçilere büyük destek ödemesi başladı. 2025 yılı kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 56 milyon TL destek bugün itibarıyla hesaplara aktarılıyor. İşte detaylar....
AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana’daki üreticilere yönelik destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başladığını duyurdu.
ADANA’DA ÇİFTÇİLERE 1 MİLYAR LİRAYI AŞAN DESTEK
Dağlı, paylaşımında 2025 yılı Temel Destek ve Planlı Üretim (Yem Bitkileri) Desteği kapsamında Adana’daki üreticilere toplam 1 milyar 56 milyon 242 bin 221 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Söz konusu destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladığını belirtti.
ÇİFTÇİLERE DESTEK MESAJI
Dağlı paylaşımında, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çiftçilerin desteklenmeye devam edildiğini ifade etti. Dağlı, alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilere destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan destekleme ödemeleriyle Adana’daki üreticilerin tarımsal faaliyetlerine katkı sağlanması hedefleniyor.
AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, toprağın bereketine emeğini ekleyen çiftçilerimizin her zaman yanındayız. 🌾2025 yılı Temel Destek ve Planlı Üretim (Yem Bitkileri) Desteği kapsamında Adana’daki üreticilerimize toplam 1 milyar 56 milyon 242 bin 221 TL destekleme ödemesi bugün itibarıyla hesaplara aktarılıyor.Alın teriyle üreten tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun.