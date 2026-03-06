Çiftçiye 1 milyar TL'yi aşan destek! Paralar hesaplara yatırılmaya başladı, hemen kontrol edin

Haberin Devamı

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana’daki üreticilere yönelik destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başladığını duyurdu.

ADANA’DA ÇİFTÇİLERE 1 MİLYAR LİRAYI AŞAN DESTEK

Dağlı, paylaşımında 2025 yılı Temel Destek ve Planlı Üretim (Yem Bitkileri) Desteği kapsamında Adana’daki üreticilere toplam 1 milyar 56 milyon 242 bin 221 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Söz konusu destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladığını belirtti.

ÇİFTÇİLERE DESTEK MESAJI

Dağlı paylaşımında, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çiftçilerin desteklenmeye devam edildiğini ifade etti. Dağlı, alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilere destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan destekleme ödemeleriyle Adana’daki üreticilerin tarımsal faaliyetlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

