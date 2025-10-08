GAZETE VATAN ANA SAYFA
Çiftçiler tarlaya indi! İlk ürünler toplanmaya başlandı! Üretici mutlu

08.10.2025 - 17:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ağrı’nın Patnos ilçesinde patates hasadı başladı. Çiftçiler, bu yılki verimden memnun olduklarını belirtti. Hasadın önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde çiftçiler bu sezonun ilk ürünlerini toplamak için tarlalara indi. Bu yılki hasattan memnun olduklarını belirten çiftçileri yüzü gülüyor. Çiftçi Fecri Yanar, yaptığı açıklamada, "Bu sene patates verimimiz oldukça iyi. Hava şartları da üretim sürecinde bizi destekledi. Emeğimizin karşılığını alıyoruz, bundan dolayı mutluyuz" dedi.

Patnos'un tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan patates, hem ilçe ekonomisine hem de bölge istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

