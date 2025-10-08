GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYüzde 75 hibe ile ekildi! Kars'ta ayçiçeği hasadından alınan verim yüz güldürdü!
HaberlerGündem Haberleri Yüzde 75 hibe ile ekildi! Kars'ta ayçiçeği hasadından alınan verim yüz güldürdü!

Yüzde 75 hibe ile ekildi! Kars'ta ayçiçeği hasadından alınan verim yüz güldürdü!

08.10.2025 - 16:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Kars’ta Tarım ve Orman Bakanlığı destekli TAKE Projesi kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat başladı. Yüzde 75 hibeyle dağıtılan tohumlardan elde edilen yüksek verim, üreticinin yüzünü güldürdü.

1Yüzde 75 hibe ile ekildi! Kars'ta ayçiçeği hasadından alınan verim yüz güldürdü!

Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yürütülen TAKE Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli olarak dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumlarının hasadı yapılıyor.

2Yüzde 75 hibe ile ekildi! Kars'ta ayçiçeği hasadından alınan verim yüz güldürdü!

Selim ilçesinde ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği verimliliği artırmak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilirken, alınan verimin iyi olması ise çiftçilerin yüzünü güldürdü. Hasadı yapılan ayçiçeklerinin daha sonra işlenmek üzere il dışına gönderileceği öğrenildi.