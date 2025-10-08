Yüzde 75 hibe ile ekildi! Kars'ta ayçiçeği hasadından alınan verim yüz güldürdü!
08.10.2025 - 16:21Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Kars’ta Tarım ve Orman Bakanlığı destekli TAKE Projesi kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat başladı. Yüzde 75 hibeyle dağıtılan tohumlardan elde edilen yüksek verim, üreticinin yüzünü güldürdü.
1
2
Selim ilçesinde ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği verimliliği artırmak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilirken, alınan verimin iyi olması ise çiftçilerin yüzünü güldürdü. Hasadı yapılan ayçiçeklerinin daha sonra işlenmek üzere il dışına gönderileceği öğrenildi.