Yüzde 75 hibe ile ekildi! Kars'ta ayçiçeği hasadından alınan verim yüz güldürdü!

Selim ilçesinde ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği verimliliği artırmak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilirken, alınan verimin iyi olması ise çiftçilerin yüzünü güldürdü. Hasadı yapılan ayçiçeklerinin daha sonra işlenmek üzere il dışına gönderileceği öğrenildi.