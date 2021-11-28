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Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlara HAYDİ ile dur denildi

İçişleri Bakanlığı bünyesinde çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi amacıyla kurulan HAYDİ uygulamasını bugüne kadar 167 bin 200 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 27 bin 758 ihbara anında müdahale edildi.

28.11.2021 - 14:09 |
Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlara HAYDİ ile dur denildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatıyla 2020 yılında çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi, işlendiyse faillerinin yakalanabilmesi amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri kuruldu.

81 ilde 2 bin 500 personel ve 171 tam donanımlı araç ile çalışmalarını sürdüren bu birimler, çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla daha etkin mücadele edebilmek ve vatandaşların da bu mücadeleye ortak olabilmesi amacıyla, kısa adı HAYDİ olan Hayvan Durum İzleme Mobil uygulaması, hayata geçirildi.

HAYDİ uygulamasını bugüne kadar 167 bin 200 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 27 bin 758 ihbara anında müdahale edildi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerimizce, doğaya zarar veren, hayvanlara eziyet eden 1300 kişiyi yaklaşık 5.5 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanununda yer alan adli suçlar ile ilgili 2 binin üzerinde şahısa yönelik işlem yapıldı ve adli mercilere sevk edildi.

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