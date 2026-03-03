Çeşmelerden akıyordu! Şimdi şişelendi, coğrafi işaret tescili aldı

Erzincan Belediyesi, 26 Aralık 2023 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na ‘Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu’ adıyla coğrafi işaret başvurusunda bulundu. Kurum tarafından yapılan çalışma sonunda ekşisu, ‘Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu’, menşe adıyla tescillendi.

Coğrafi işaret belgesinde, maden suyunun yüksek magnezyum değeriyle öne çıktığı belirtildi. Erzincan merkeze 11 kilometre uzaklıktaki Ekşisu mevkiinde doğal kaynaklardan çıkan maden suyunun, içerdiği mineraller sayesinde sağlık açısından önemli faydalar sunduğu ifade edildi. Özellikle yüksek magnezyum oranının, Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu’nu diğer maden sularından ayıran temel özellik olarak kayda geçtiği bildirildi.

Maden suyunun kaynağında kaptaj sistemiyle toplandığı, paslanmaz krom borularla üretim tesisine ulaştırıldığı ve el değmeden robot sistemleriyle şişelenerek tüketiciye sunulduğu aktarıldı.