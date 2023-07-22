Çeşme’deki orman yangını ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! İşte kundakçının görüntüleri
İzmir’in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen K.Ç. isimli şüphelinin alevler arasında dolaştığı sonra da kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.
22.07.2023 - 12:58 | | İHA
İzmir’in Çeşme ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde Orman Yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı.
HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Günün ilk ışıklarında yangın bölgesinde, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterlerle yanan alana müdahale etti. İki helikopter denizden aldıkları suyu yanan bölgelere atarak harlanan alevlere müdahale etti.
KONTROL ALTINDA
Bölgede çıkan yangın günün aydınlanması ile beraber havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.