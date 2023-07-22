Çeşme’deki orman yangını ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! İşte kundakçının görüntüleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi, emekliye ek zam yapılacak mı? Gündemde emekli maaşına ek zam var mı, emekli maaşına ne kadar zam yapıldı? Haberin Tüm Görselleri