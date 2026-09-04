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Çeşme'de Coğrafi işaretli üründe beklenmedik keşif! Bilim dünyasından tam not aldı

04.09.2026 - 15:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çeşme'de Coğrafi işaretli üründe beklenmedik keşif! Bilim dünyasından tam not aldı

Çeşmeli sakız üreticisi Hasan Ege Tütüncüoğlu, Çeşme’den alınan coğrafi işaretli sakız ağacı (Pistacia lentiscus) reçinesi üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir bilimsel çalışmanın uluslararası yayın kuruluşu Taylor & Francis bünyesinde yayımlandığını duyurdu. Çalışma, coğrafi işaretli Çeşme Damla Sakızı'nın tıbbi ve sağlık açısından taşıdığı önemi bir kez daha tescilledi.

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