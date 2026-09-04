Çeşme'de Coğrafi işaretli üründe beklenmedik keşif! Bilim dünyasından tam not aldı
04.09.2026 - 15:39Güncellenme Tarihi:
Çeşmeli sakız üreticisi Hasan Ege Tütüncüoğlu, Çeşme’den alınan coğrafi işaretli sakız ağacı (Pistacia lentiscus) reçinesi üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir bilimsel çalışmanın uluslararası yayın kuruluşu Taylor & Francis bünyesinde yayımlandığını duyurdu. Çalışma, coğrafi işaretli Çeşme Damla Sakızı'nın tıbbi ve sağlık açısından taşıdığı önemi bir kez daha tescilledi.
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