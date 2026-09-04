Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı
04.09.2026 - 15:09Güncellenme Tarihi:
Sosyal medyada yayımladığı gösteri videolarında yer alan ifadeleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen ve içerik üreticisi İmran Deniz Göktaş hakkında 9 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin