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Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı

04.09.2026 - 15:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı

Sosyal medyada yayımladığı gösteri videolarında yer alan ifadeleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen ve içerik üreticisi İmran Deniz Göktaş hakkında 9 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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