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Çeşme Limanı'nda yüzlerce tabanca ele geçirildi

13.03.2025 - 17:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Çeşme Limanı'nda yüzlerce tabanca ele geçirildi

İzmir Çeşme Limanı'nda TIR'dan indirildiği tespit edilen 4 kolide toplam 138 tabanca ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; dün akşam saatlerinde Almanya'ya gitmek üzere Çeşme Limanı'na gelen ve tekstil malzemeleri taşıdığı öğrenilen bir TIR, liman görevlilerince X-Ray cihazına sevk edildi. Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, TIR'ın X-Ray cihazına girmeden önce bekleme yaptığını belirledi. Durumdan şüphelenen ekipler, TIR'ın cihaza girmeden önce konteynerlerin yanına koli indirdiğini tespit etti. Kolilerde yapılan aramalarda çoğunluğu 'hayalet silah' olarak tabir edilen tabanca olmak üzere toplam 138 tabanca ve 135 şarjör ele geçirildi. TIR şoförü F.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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