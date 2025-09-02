Çemişgezek'de kimsenin cesaret edemediğini O denedi, ilçe tarihinde bir ilke imza attı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde çiftçi Serhat Özcan, ilçede ilk kez 120 dekar alanda yağlık ayçiçeği üretimi yaptı.
Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde tarımsal faaliyetler yürüten Serhat Özcan, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yönlendirmesi ve devlet desteğiyle 120 dekar alana yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi.
Özcan, daha önce nadasa bırakılan arazilerin değerlendirilmesiyle hem çiftçiye ek gelir sağlanması hem de ülke ekonomisine katkı sunulması amaçladı.
Özcan, devlet destekleriyle üretime yönelmenin önemine dikkat çekerek, boş arazilerin tarıma kazandırılmasının ülkenin tarımsal üretimine büyük fayda sağlayacağını vurguladı.