GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇemişgezek'de kimsenin cesaret edemediğini O denedi, ilçe tarihinde bir ilke imza attı
HaberlerGündem Haberleri Çemişgezek'de kimsenin cesaret edemediğini O denedi, ilçe tarihinde bir ilke imza attı

Çemişgezek'de kimsenin cesaret edemediğini O denedi, ilçe tarihinde bir ilke imza attı

02.09.2025 - 11:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çemişgezek'de kimsenin cesaret edemediğini O denedi, ilçe tarihinde bir ilke imza attı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde çiftçi Serhat Özcan, ilçede ilk kez 120 dekar alanda yağlık ayçiçeği üretimi yaptı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde tarımsal faaliyetler yürüten Serhat Özcan, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yönlendirmesi ve devlet desteğiyle 120 dekar alana yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi.

Çemişgezekde kimsenin cesaret edemediğini O denedi, ilçe tarihinde bir ilke imza attı

Özcan, daha önce nadasa bırakılan arazilerin değerlendirilmesiyle hem çiftçiye ek gelir sağlanması hem de ülke ekonomisine katkı sunulması amaçladı.

Özcan, devlet destekleriyle üretime yönelmenin önemine dikkat çekerek, boş arazilerin tarıma kazandırılmasının ülkenin tarımsal üretimine büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

Güncel Haberler

KYK yurt başvuru açıldı! 2025 KYK yurt başvuru nasıl yapılır? KYK yurt başvuru şartları
#Gündem

KYK yurt başvuru açıldı! 2025 KYK yurt başvuru nasıl yapılır? KYK yurt başvuru şartları

Gediz Nehri'nde endişe veren görüntüler! Yarı yarıya düştü, Çiftçiler kara kara düşünüyor
#Gündem

Gediz Nehri'nde endişe veren görüntüler! Yarı yarıya düştü, Çiftçiler kara kara düşünüyor

Elazığ'da kiraladıkları tarlalara ektiler! Her şehirden talep yağıyor: 'Kazancımız böyle devam ederse seneye yine buradayız'
#Gündem

Elazığ'da kiraladıkları tarlalara ektiler! Her şehirden talep yağıyor: 'Kazancımız böyle devam ederse seneye yine buradayız'