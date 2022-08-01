Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldırı! 45 dakikada üç noktada provokasyon...

Ankara’da Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına önceki gün kısa süreli aralıklarla saldırı yapıldı. Saldırıdan sonra harekete geçen Ankara Emniyeti terör, istihbarat ve asayiş ekipleri, ortak çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmanın ardından görüntüsüne ulaşılan saldırganın kullandığı araçla olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Aracıyla Eskişehir’e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K., Ankara’ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalandı.

TERÖR POLİSİ SORGULUYOR

Asayiş ekiplerince yakalanan saldırgan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi. TEM’de sorgulanmaya başlanan Ahmet Ozan K.’nın bağlantıları araştırılıyor. Gözaltı süresi uzatılan Ahmet Ozan K.’nın, saldırıdan sonra Eskişehir’de oturan arkadaşının yanına kaçmak istediği belirlendi. İzmir’de oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Ozan K.’nın, Ankara’ya kendisine ait araçla geldiği, 45 dakikada üç ayrı noktaya saldırdığı öğrenildi.

‘İÇİMDEN GELEN EMİR’

TEM’de sorgulanan Ahmet Ozan K.’nın ise ilk ifadesinde, “İlahi bir güç tarafından bana bu saldırıyı yapmam söylendi. İçimden gelen emir ile yaptım. Kimseden talimat almadım” dediği öğrenildi.

BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILACAK

İZMİR’de oturan ailesinin, saldırgan Ahmet Ozan K. ile ilgili polise giderek “kayıp” başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ailesinin polise, “Çocuklarından haber alamadıkları, başına kötü bir şey gelebileceğinden endişe ettiklerini” söylediği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şunları söyledi: “Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır.” (Fevzi KIZILKOYUN/Hürriyet)