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Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldırı! 45 dakikada üç noktada provokasyon...

Ankara’nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına önceki gün kısa süreli aralıklarla saldırı yapıldı. Ahmet Ozan K.’nın (24) 45 dakikada üç ayrı noktada saldırı yaptığı tespit edildi. İlk ifadesinde kimseden talimat almadığını savunan saldırganın bağlantıları araştırılıyor.

01.08.2022 - 07:30 |
Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldırı! 45 dakikada üç noktada provokasyon...

Ankara’da Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına önceki gün kısa süreli aralıklarla saldırı yapıldı. Saldırıdan sonra harekete geçen Ankara Emniyeti terör, istihbarat ve asayiş ekipleri, ortak çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmanın ardından görüntüsüne ulaşılan saldırganın kullandığı araçla olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Aracıyla Eskişehir’e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K., Ankara’ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalandı.

Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldırı 45 dakikada üç noktada provokasyon...

TERÖR POLİSİ SORGULUYOR
Asayiş ekiplerince yakalanan saldırgan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi. TEM’de sorgulanmaya başlanan Ahmet Ozan K.’nın bağlantıları araştırılıyor. Gözaltı süresi uzatılan Ahmet Ozan K.’nın, saldırıdan sonra Eskişehir’de oturan arkadaşının yanına kaçmak istediği belirlendi. İzmir’de oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Ozan K.’nın, Ankara’ya kendisine ait araçla geldiği, 45 dakikada üç ayrı noktaya saldırdığı öğrenildi.

Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldırı 45 dakikada üç noktada provokasyon...

‘İÇİMDEN GELEN EMİR’
TEM’de sorgulanan Ahmet Ozan K.’nın ise ilk ifadesinde, “İlahi bir güç tarafından bana bu saldırıyı yapmam söylendi. İçimden gelen emir ile yaptım. Kimseden talimat almadım” dediği öğrenildi.

Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldırı 45 dakikada üç noktada provokasyon...

BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILACAK
İZMİR’de oturan ailesinin, saldırgan Ahmet Ozan K. ile ilgili polise giderek “kayıp” başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ailesinin polise, “Çocuklarından haber alamadıkları, başına kötü bir şey gelebileceğinden endişe ettiklerini” söylediği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun” dedi.

Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldırı 45 dakikada üç noktada provokasyon...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şunları söyledi: “Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır.” (Fevzi KIZILKOYUN/Hürriyet)

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