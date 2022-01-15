GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemÇekiçli dehşet! 'Annesine kötü davrandığını gördüm'
HaberlerGündem Haberleri Çekiçli dehşet! 'Annesine kötü davrandığını gördüm'
ABONE OL

Çekiçli dehşet! 'Annesine kötü davrandığını gördüm'

Ankara'da Volkan Aydın, annesine kötü davrandığını iddia ettiği arkadaşı Hasan Hüseyin Akkuş'u, başına çekiçle vurarak öldürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın ile Ö.C.A. ile E.D. tutuklandı. Aydın, ifadesinde, "Daha önceki zamanda kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüm. Olay anında Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Akkuş tepki gösterince iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm" dedi.

15.01.2022 - 13:30 | | Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Çekiçli dehşet! 'Annesine kötü davrandığını gördüm'

Olay, 4 Ocak günü Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Akkuş, kıraathanenin alt katında kanepenin üzerinde iş yeri sahibi tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Akkuş'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Akkuş'un öldürüldüğü şüphesi üzerine çalışma başlattı. Kıraathanede yapılan incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen çekiç bulundu. Çekiç üzerinde yapılan kriminal incelemede, Akkuş'a ait doku izleri tespit edildi. Bunun üzerine Cinayet Büro Dedektifleri, Akkuş ile aralarında daha önceden ortaklık ve husumet bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, O.A., S.S.A. ve M.O. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.C.A. ile E.D. tutuklandı.

Çekiçli dehşet Annesine kötü davrandığını gördüm

'ANNESİNE KÖTÜ DAVRANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, olayın baş şüphelisinin Volkan Aydın olduğunu belirledi. Ekipler, Volkan Aydın'ı da 13 Ocak günü Hollanda Caddesi’nde gözaltına aldı. Volkan Aydın'ın yapılan üst aramasında, tabanca, şarjör, 12 mermi ve bıçak ele geçirildi.

Volkan Aydın emniyetteki ifadesinde Akkuş'u öldürdüğünü itiraf etti. 3 Ocak günü saat 20.00- 21.00 sıralarında kıraathaneye gittiğini, içeride kimsenin olmadığını gördüğünü belirten Aydın, "Alt kata indiğimde Akkuş'un kanepede uyuduğunu gördüm. Daha önceki zamanda kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüm. Bu duruma çok içerlenmiştim. Olay anında Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Akkuş tepki gösterice, iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm" dedi.

Volkan Aydın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çekiçli dehşet Annesine kötü davrandığını gördüm
Çekiçli dehşet Annesine kötü davrandığını gördüm

GÜNCEL HABERLER

Pasifik'teki patlama 800 km'den duyuldu! Tsunami dalgaları kıyıyı vurdu

Pasifik'teki patlama 800 km'den duyuldu! Tsunami dalgaları kıyıyı vurdu

Hunga Tonga volkanı patladı Pasifik Okyanusu'nda tsunamiye yol açtı

Hunga Tonga volkanı patladı Pasifik Okyanusu'nda tsunamiye yol açtı

81 ile genelge gönderildi! Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı...

81 ile genelge gönderildi! Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşısızlar konsere gidebilir mi? Konserlerde aşısızlar için PCR testi zorunlu mu?

Aşısızlar konsere gidebilir mi? Konserlerde aşısızlar için PCR testi zorunlu mu?

Sıradaki Haber
Hunga Tonga volkanı patladı Pasifik Okyanusu'nda tsunamiye yol açtı

Hunga Tonga volkanı patladı Pasifik Okyanusu'nda tsunamiye yol açtı

Sıradaki Haber
SGK son dakika olarak duyurdu! Yaşlılık aylığı, malullük, hastalık hali, analık hali, iş kazası, meslek hastalığı, isteğe bağlı sigorta kolları konularının hepsine cevap verecek!

SGK son dakika olarak duyurdu! Yaşlılık aylığı, malullük, hastalık hali, analık hali, iş kazası, meslek hastalığı, isteğe bağlı sigorta kolları konularının hepsine cevap verecek!

Sıradaki Haber
15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 2022 listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2022, evde bakım parası hangi illerde yattı?

15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 2022 listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2022, evde bakım parası hangi illerde yattı?

Sıradaki Haber