ÇAYKUR'dan yaş çay alım fiyatı açıklaması!

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çay alımıyla ilgili Ziraat Botanik bahçesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda fabrikalarda yoğunluk yaşandığını belirten Alim, "Bu yıl ilk defa çay bölgede her yerde aynı anda başladı ve halen devam ediyor. Düne kadar kontenjan uygulanmaması için kapasiteyi bayağı zorladık. Birkaç gün daha ister istemez aşırı bir yoğunluk olunca hatta alımlarımız 2 katına çıkınca, 12 bin ton gibi bir stokumuz olunca dekara 50 kilo alım uygulaması başlattık.

Amacımız üreticimizi daha rahat satacakları şekilde çaylarını alabilmek. Niyetimiz üreticimizden yana olmaktı, öyle de devam ediyor. Çay için yapılabilecek ne varsa biz kurum olarak bunları yapmaya hazırız. Hazırlıklarımızı yapmışız" diye konuştu.

'FİYAT KONUSUNDA BAZI SIKINTILAR OLUYOR'

2024 yılı yaş alım fiyatını değerlendiren Alim, "Fiyat konusunda bazı sıkıntılar oluyor. Yıllar itibarıyla bakıldığı zaman resmi olarak ben size fiyat konusunda bilgi vereyim istiyorum. Hani hep dolar bazından bahsediyoruz ya. Dolar şöyle oldu, böyle oldu. Mesela bu seneki artışımız dolar üzerinden bakıldığı zaman 59 sent, geçen sene 56 sent, daha önceki sene 43 sent, daha önceki sene 46 sentti. Yani bu sene, önceki yıllara bakıldığı zaman fiyatlama konusunda üreticimizin daha da iyi bir fiyat aldığını gösterir” dedi.

Haberin Devamı