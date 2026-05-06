Korkutan yangÄ±n, saat 12.00â€™da EyÃ¼psultan Ã‡Ä±rÃ§Ä±r Mahallesi Saya Yolu Caddesinde bulunan 5 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda yapÄ±lan tamirat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k iki saat sonra henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

ALEVLER Ã‡ATI KATINDAKÄ° DAÄ°REYÄ° SARDI

KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen alevler, Ã§atÄ± katÄ±ndaki daireyi sardÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±narak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

YangÄ±nda can kaybÄ± veya yaralanma yaÅŸanmazken, Ã§atÄ± katÄ±ndaki daire tamamen yanarak kullanÄ±lamaz hale geldi.