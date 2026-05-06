ÇatÄ± katÄ± alev alev yandÄ±! Eyüpsultanâ€™da korkutan yangÄ±n
06.05.2026 - 17:27GÃ¼ncellenme Tarihi:
Ä°stanbul EyÃ¼psultanâ€™da iddiaya gÃ¶re Ã§atÄ± tamirinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan yangÄ±n paniÄŸe neden oldu. Olayda can kaybÄ± ya da yaralanma yaÅŸanmazken, yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± daire kullanÄ±lamaz hale geldi.Â
Korkutan yangÄ±n, saat 12.00â€™da EyÃ¼psultan Ã‡Ä±rÃ§Ä±r Mahallesi Saya Yolu Caddesinde bulunan 5 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda yapÄ±lan tamirat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k iki saat sonra henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
ALEVLER Ã‡ATI KATINDAKÄ° DAÄ°REYÄ° SARDI
KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen alevler, Ã§atÄ± katÄ±ndaki daireyi sardÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±narak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
YangÄ±nda can kaybÄ± veya yaralanma yaÅŸanmazken, Ã§atÄ± katÄ±ndaki daire tamamen yanarak kullanÄ±lamaz hale geldi.