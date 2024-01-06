ÃœnlÃ¼ sunucu Cansu Canan Ã–zgenâ€™in canlÄ± yayÄ±nda boÄŸazÄ±na kuruyemiÅŸ kaÃ§tÄ±. Ã–zgen Ã¶ksÃ¼rmeye baÅŸlayÄ±nca aniden reklama gidildi. O esnada Ã–zgen'in zamanÄ±nda yapÄ±lan Heimlich manevrasÄ±yla kendine geldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. YayÄ±na dÃ¶ndÃ¼klerinde kendisine Heimlich ManevrasÄ± ile mÃ¼dahale eden konuÄŸu Can Ã–zÃ§elik'e teÅŸekkÃ¼r eden Ã–zgen, talihsiz olayla ilgili,Â "Soluk boruma kuruyemiÅŸ kaÃ§tÄ±, Can Ã–zÃ§elik'e Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum, Ã§ok doÄŸru zamanda mÃ¼dahale etti. Heimlich ManevrasÄ± hayat kurtarÄ±yor, bunu da bir kez daha gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduk." ifadelerini kullandÄ±. Peki, Cansu Canan Ã–zgen kimdir? KaÃ§ yaÅŸÄ±nda, nereli, Heimlich ManevrasÄ± nedir?

CANSU CANAN Ã–ZGEN KÄ°MDÄ°R, KAÃ‡ YAÅžINDA, NERELÄ°?

23 EylÃ¼l 1989 Ä°stanbul doÄŸumlu olan Cansu Canan Ã–zgen liseyi BayrampaÅŸa Anadolu Lisesinde okudu. Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi Maden MÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun olan gazeteci staj dÃ¶neminde beÅŸ hafta kÃ¶mÃ¼r madenine girip iÅŸÃ§ilerle yeraltÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. KurucularÄ± Can GÃ¼rzap ve Arsen GÃ¼rzapolan Dialog Ä°letiÅŸim Spikerlik-Sunuculuk kursundan mezun olan Cansu Canan Ã–zgen stajyer olarak gittiÄŸi BeÅŸiktaÅŸ TVâ€™de ekran Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Fanatik BeÅŸiktaÅŸlÄ± olan Cansu Canan Ã–zgen uzun sÃ¼re BJK TVâ€™ de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 2012 yÄ±lÄ±nda HabertÃ¼rkâ€™e gece spikeri arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyan gazeteci, geceleri spikerlik yapÄ±p sabah okula gitti. Ã–teki GÃ¼ndemâ€™in sunuculuÄŸunu yapan Cansu Canan Ã–zgen yollarÄ± ayÄ±rdÄ±. GÃ¼ndem DÄ±ÅŸÄ± programÄ±yla ekranlara gelmeye devam eden Cansu Canan Ã–zgen eÅŸi Talha UÄŸurluelâ€™dir.

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HEIMLICH MANEVRASI NEDÄ°R, NASIL YAPILIR?

Heimlich manevrasÄ± boÄŸulan bir kiÅŸinin soluk borusuna kaÃ§an yabancÄ± cismi Ã§Ä±karmak iÃ§in yapÄ±lÄ±r. KarnÄ±n Ã¼st kÄ±smÄ±ndan yukarÄ±ya doÄŸru ani ve manuel bir basÄ±nÃ§ uygulanÄ±r. AdÄ±nÄ± Henry Heimlichâ€™ten alan heimlich manevrasÄ± hayat kurtaran ilk yardÄ±m iÅŸlemlerinden biridir. Heimlich manevrasÄ± nasÄ±l yapÄ±lÄ±r; kiÅŸinin arkasÄ±na geÃ§ip kollar karnÄ±n etrafÄ±na dolanÄ±r. GÃ¶ÄŸÃ¼s kafesiyle gÃ¶bek deliÄŸinin ortasÄ±na yatay yumruk yapÄ±lÄ±r. KiÅŸi yere paralel eÄŸik olacak ÅŸekilde 5 kez arkadan ittirilerek basÄ±nÃ§ uygulanÄ±r ve boÄŸazÄ±na kaÃ§an cisim Ã§Ä±karÄ±lÄ±r.

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