GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCansağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi tamamlandı
HaberlerGündem Haberleri Cansağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi tamamlandı

13.04.2026 - 19:58Güncellenme Tarihi:
Cansağlığı Vakfı tarafından, Haliç Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Cansağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi (CIMSC 2026), 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da tamamlandı.

Bu yıl “Beyin” temasıyla gerçekleştirilen kongre; nörolojiden çocuk psikiyatrisine, medikal teknolojilerden nöroşirürjiye uzanan geniş bir içerik yelpazesiyle tıp öğrencilerini, genç araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirdi.

İki gün boyunca süren kongrede bilimsel oturumlar, bildiri sunumları ve özel kursların yanı sıra; tıp eğitiminin dönüşümü, hekimlik etiği, disiplinlerarası yaklaşım ve sağlık teknolojilerinin geleceği gibi başlıklar öne çıktı. Açılış programında Cansağlığı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katılımcılara hitap etti. 

Kongre kapsamında ayrıca Filistin özel oturumu da gerçekleştirildi. Programda yer alan özel bölümde, savaş ve insani kriz koşullarında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ile sahadaki güncel gelişmeler ele alındı. 

Güncel Haberler

Özel Halk Otobüsü esnafından mesaj! Ücretsiz taşıma durabilir
#Gündem

Özel Halk Otobüsü esnafından mesaj! Ücretsiz taşıma durabilir

Hakkari-Van yolunda çökme! Ulaşım kontrollü sağlanıyor
#Gündem

Hakkari-Van yolunda çökme! Ulaşım kontrollü sağlanıyor

